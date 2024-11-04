Zombi Saldırısında Ne Kadar Dayanabilirsin?
Zombi Saldırısında Ne Kadar Dayanabilirsin?
Düşünsene; dünyada bir zombi kıyameti kopmuş ve etrafın tehlikelerle dolu! Bu durumda hayatta kalmak için neler yapardın? Zombi salgınına karşı ne kadar hazırlıklısın?
Hadi, kendini zombi kıyametinin ortasında hayal et ve testimizi çözerek hayatta kalma şansını keşfet!
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1. Bir zombi salgını patlak veriyor, ilk hamlen ne olur?
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2. Kıyamet sonrası hayatta kalma ekibini oluşturacak olsan, nasıl insanları seçerdin?
3. Bir zombi ile yüzleştiğinde ilk tepkini nasıl tanımlarsın?
4. Geceyi geçirmek için bir yer seçiyorsun. Neresi daha güvenli olur?
5. Sadece birkaç erzak alabilecek kadar zamanın var. Öncelik vereceğin malzeme nedir?
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6. Zombilerle dolu bir sokakta ilerliyorsun. Hangi stratejiyi izlersin?
7. Bir zombi saldırısı sırasında bir yakınını kurtarma şansın var. Ne yaparsın?
8. Kendini güvenli bir bölgede tutmak için hangi önlemi alırsın?
9. Zombi kıyameti sırasında nasıl uyuyorsun?
10. Zombi saldırısında en çok korktuğun şey nedir?
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Stratejik hayatta kalan!
Cesur savaşçı!
Dayanıklı ve dirençli!
Yalnız kurt!
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Stratejik hayatta kalan! Zombi kıyametinde adeta bir strateji uzmanı gibisin. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşıyor, önceden düşünüp plan yaparak adım atıyo... Devamını Gör