Osmanlı Sarayında Hayatta Kalabilecek misin?
Osmanlı Sarayında Hayatta Kalabilecek misin?
Osmanlı sarayı, ihtişamı kadar zorlu kuralları ve entrikalarıyla da ünlüdür. Güç mücadeleleri, kıskançlıklar ve komplolarla dolu bu dünyada hayatta kalmak için sadece zekâ değil, aynı zamanda strateji, diplomasi ve doğru zamanda doğru kararlar almak da gerekiyor. Peki, sen Osmanlı Sarayında hayatta kalabilir misin?
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. Osmanlı Sarayında yükselmek için ne yapardın?
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2. Sarayda bir komploya karıştığını öğrendin, ne yaparsın?
3. Padişaha hediye vermen gerekse, ne seçerdin?
4. Sarayda herkesin konuştuğu bir dedikodu yayılıyor. Sen ne yaparsın?
5. Birini sarayda yükselmesi için destekleyecek olsan, nasıl seçerdin?
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6. Sarayda sana verilen görevi yerine getirirken zorluklarla karşılaştın. Ne yaparsın?
7. Padişah, sadakatini sınamak için sana tehlikeli bir görev veriyor. Tepkin ne olur?
8. Haremdeki güçlü kadınlardan biriyle yakınlaşma şansın var. Ne yaparsın?
9. Sarayda önemli bir sır öğrendin. Nasıl bir yol izlersin?
10. Sarayda bir fırsat çıktı ama riski yüksek. Ne yapardın?
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Hayatta kalmayı başardın!
Hayatta kalabildin ama zar zor!
Sarayda çok dayanamadın!
Sarayda yaşamak sana göre değil!
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