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Kim Kimdir Testi: Bu İsimleri Biliyor musun?

Kim Kimdir Testi: Bu İsimleri Biliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 15:01

Tarihten günümüze pek çok ünlü kişi, karakter, sanatçı, siyasetçi ve hikâye kahramanı hayatımızın bir yerinde karşımıza çıkar. Ama ne kadarını hatırlıyorsun? Bu genel kültür testimizde senin bilgilerini zorluyoruz! Soruları yanıtla ve kimleri hatırladığını bize göster.

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1. Teğmen Leon kimdir?

1. Teğmen Leon kimdir?

2. Tony Montana kimdir?

2. Tony Montana kimdir?

3. Wolfgang Amadeus kimdir?

3. Wolfgang Amadeus kimdir?

4. John F. Kennedy kimdir?

4. John F. Kennedy kimdir?

5. İbn-i Sina kimdir?

5. İbn-i Sina kimdir?
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6. Cem Karaca kimdir?

6. Cem Karaca kimdir?

7. Ragnar Lothbrok kimdir?

7. Ragnar Lothbrok kimdir?

8. Marie Curie kimdir?

8. Marie Curie kimdir?

9. Şehzade Mustafa kimdir?

9. Şehzade Mustafa kimdir?

10. Elizabeth Bennet kimdir?

10. Elizabeth Bennet kimdir?
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11. Jean-Jacques Rousseau kimdir?

11. Jean-Jacques Rousseau kimdir?

12. Steve Jobs kimdir?

12. Steve Jobs kimdir?

13. Bülent Ecevit kimdir?

13. Bülent Ecevit kimdir?

14. Frida Kahlo kimdir?

14. Frida Kahlo kimdir?

15. Elvis Presley kimdir?

15. Elvis Presley kimdir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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