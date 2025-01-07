Kim Kimdir Testi: Bu İsimleri Biliyor musun?
Kim Kimdir Testi: Bu İsimleri Biliyor musun?
Tarihten günümüze pek çok ünlü kişi, karakter, sanatçı, siyasetçi ve hikâye kahramanı hayatımızın bir yerinde karşımıza çıkar. Ama ne kadarını hatırlıyorsun? Bu genel kültür testimizde senin bilgilerini zorluyoruz! Soruları yanıtla ve kimleri hatırladığını bize göster.
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1. Teğmen Leon kimdir?
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2. Tony Montana kimdir?
3. Wolfgang Amadeus kimdir?
4. John F. Kennedy kimdir?
5. İbn-i Sina kimdir?
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6. Cem Karaca kimdir?
7. Ragnar Lothbrok kimdir?
8. Marie Curie kimdir?
9. Şehzade Mustafa kimdir?
10. Elizabeth Bennet kimdir?
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11. Jean-Jacques Rousseau kimdir?
12. Steve Jobs kimdir?
13. Bülent Ecevit kimdir?
14. Frida Kahlo kimdir?
15. Elvis Presley kimdir?
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