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Her Konuda Bilgisi Olanlar Full Çekebilir!

Her Konuda Bilgisi Olanlar Full Çekebilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 14:01

Yeteneklerinizi, bilgilerinizi ve akıl becerilerinizi sınamaya hazır mısınız? Farklı alanlardan sorulacak zorlu sorularla karşınızdayız! Tarihten matematiğe, edebiyatın derinliklerinden popüler kültüre kadar birçok konuda sorular sizleri bekliyor. Soruları doğru yanıtlamak için sadece hatırlamak yetmeyecek, doğru cevabı bulmak için biraz da zekanızı kullanmanız gerekecek. Hazır mısınız?

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1. İlk Dünya Savaşı'na hangi ülkenin saldırısı sebep olmuştur?

2. Hidrojen gazı en düşük atom numarasına sahip elementtir. Hidrojenin atom numarası kaçtır?

2. Hidrojen gazı en düşük atom numarasına sahip elementtir. Hidrojenin atom numarası kaçtır?

3. Hangi ünlü filmde "Darth Vader" karakteri yer alır?

3. Hangi ünlü filmde "Darth Vader" karakteri yer alır?

4. ''Masumiyet Müzesi'' adlı romanın yazarı kimdir?

5. Bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğu 10, taban uzunluğu 6 ve dik kenarı 8'dir. Bu üçgenin alanını hesaplayın.

5. Bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğu 10, taban uzunluğu 6 ve dik kenarı 8'dir. Bu üçgenin alanını hesaplayın.
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6. Bir cismin hızı değiştiğinde bu durumu ifade eden fiziksel büyüklük nedir?

6. Bir cismin hızı değiştiğinde bu durumu ifade eden fiziksel büyüklük nedir?

7. Hangi elementin simgesi "Na"dır?

7. Hangi elementin simgesi "Na"dır?

8. Bir cismin kinetik enerjisi ile ilgili hangi özellik doğrudur?

9. Bir sayının yüzde 20'si 50 olduğuna göre, bu sayı nedir?

10. Dünyanın en küçük ülkesi hangisidir?

10. Dünyanın en küçük ülkesi hangisidir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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