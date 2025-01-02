Burcuna Göre Hangi Muhteşem Yüzyıl Karakterisin?

Duygusal ve manipülatif Yengeç burçları, Hürrem Sultan’ın güçlü ve etkileyici kişiliğiyle özdeşleşir. Hem sevgi dolu bir eş hem de siyasi zekâsıyla devleti yöneten biri olabilirsiniz. Sizin için sevdiklerinizin mutluluğu her şeyden önce gelir, ancak onları korumak için sınırlarınızı zorlamakta tereddüt etmezsiniz. Yengeçler gibi Hürrem de duyguları kadar zekâsıyla hükmediyor!