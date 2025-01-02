Burcuna Göre Hangi Muhteşem Yüzyıl Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Muhteşem Yüzyıl Karakterisin?
Osmanlı tarihinin ihtişamlı dönemlerini en çarpıcı hikâyelerle anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hangi karakterle özdeşleşiyorsunuz? Zodyak dünyasındaki burcunuz, kişiliğinizin derinliklerini ve hangi tarihin güçlü figürüyle eşleştiğinizi açığa çıkarıyor olabilir! Güzelliğinizle Mihrimah Sultan, zekanızla Hürrem Sultan, yoksa stratejik zekanızla Pargalı İbrahim Paşa mısınız? Öğrenmek için tek yapmanız gereken burcunuzu seçmek! Hadi başlayalım!
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Kanuni Sultan Süleyman
Şehzade Mustafa
Mahidevran Sultan
Hürrem Sultan
Mihrimah Sultan
Nigar Kalfa
Pargalı İbrahim Paşa
Şah Sultan
Bali Bey
Valide Sultan
Huricihan Sultan
Hatice Sultan
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