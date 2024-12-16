Karakterine Göre Hangi Burçla Hayat Boyu Anlaşamazsın?
Karakterine Göre Hangi Burçla Hayat Boyu Anlaşamazsın?
Hayatımız boyunca farklı burçlardan insanlarla karşılaşırız ve hepsiyle kolayca anlaşamayabiliriz. Kimisi bizi ilhamla doldururken kimisiyle çatışmalardan kaçamayız. Peki, senin karakterinle uyuşmayan, seni her fırsatta zorlayabilecek burç hangisi? Bu test, burçların uyumlu yanları kadar çatışan taraflarını da ortaya çıkaracak. Soruları cevapla ve hayatında dikkat etmen gereken burcu öğren! Unutma, bu sadece eğlenceli bir rehber; insanlar burçtan fazlasıdır. 🌟
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1. İnsan ilişkilerinde seni en çok ne rahatsız eder?
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2. Biriyle tartıştığında hangi tavrın daha yoğundur?
3. Sence ideal bir arkadaş nasıl olmalı?
4. Bir ilişkinin bitmesinde en büyük sebep sence ne olabilir?
5. Eleştiriye yaklaşımın nasıldır?
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6. Hangi özellik seni sinir krizine sokar?
7. Biriyle aynı fikirde olmadığında nasıl tepki verirsin?
8. Günlük hayatında seni ne yorar?
9. Güven sarsıldığında nasıl hissedersin?
10. Eğer süper bir gücün olsaydı bu ne olurdu?
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Koç burçlarıyla anlaşamazsın!
Akrep burçlarıyla anlaşamazsın!
İkizler burcuyla anlaşamazsın!
Oğlak burçlarıyla anlaşamazsın!
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