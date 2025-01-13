Ankara Kulislerinde Bomba İddia: “Erdoğan Kararını Verdi, Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oluyor”
Ankara Kulislerinde Bomba İddia: “Erdoğan Kararını Verdi, Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oluyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de değişiklik yapmasına artık herkes kesin gözüyle bakıyor. Erdoğan’ın da daha önceki açıklamalarında kan değişiklikleri olabileceğini söylemesinin ardından birçok isim gündeme gelmişti.
Ankara kulislerinde dolaşan son isim ise gündeme bomba gibi düştü.
Sözcü yazarı Erdal Sağlam’ın Ankara kulislerinden aktardığı iddiaya göre; Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için kesinleşen isim İYİ Parti’nin eski genel başkanı, Altılı Masa’nın ortaklarından olan Meral Akşener…
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Siyasetin gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından gerçekleşen İmralı ziyareti ve belediyelere yapılan operasyonlarla hareketliyken kabine değişikliği için gündeme gelen isim Ankara kulislerini hareketlendirdi.
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Sözcü yazarı Erdal Sağlam, kabinede Akşener'in isminin geçtiğini söyledi.
Sözcü TV’deki Para Politika programında konuşan Erdal Sağlam “Kabine değişikliği yine konuşulmaya başlandı. Değişik değişik isimler de gündeme geliyor gündeme. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için Meral Akşener'in artık kesinleştiği de söyleniyor” dedi.
“Farkındaysanız haberler de çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı sayısı ikiye çıkacak diye. Müsteşarlıklar olacak gibi haberler çıkıyor. Makyaj bir şey yapabilirler.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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''Ülkücünün duruşu olmaz fiyatı olur''
Bu gördüğün en doğru sözlerden biri. 👏👏
Adama kazanamayacagı secimi kazandiran bas aktör gec bile kalmis reyiz .. kilicdaroglu icinde yer bekliyorum ben
Adamkazandı unutulmamalı ona da bir iş bulmalı
Neye şaşırdınız her ülkücünün sonu aynı olmuştur asla şaşmaz.