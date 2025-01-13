Fatih Altaylı’dan, Serenay Sarıkaya Mert Demir'e "Aşkınız Gerçek miydi Soruşturması" İddiaları Yorumu
Fatih Altaylı’dan, Serenay Sarıkaya Mert Demir'e "Aşkınız Gerçek miydi Soruşturması" İddiaları Yorumu
Günlerdir gündemi meşgul eden dizi film sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları, Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Mert Demir iddiaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı gündemdeki iddialar hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.
“Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ilişkisinin reklam ilişkisi olup olmadığına dair bir soruşturma başlatılacak” iddiası hakkında yorum yapan Fatih Altaylı “Bunun doğru olmadığını umuyorum, bu nedenle ifadeye çağırılacaksa bu dünyanın en dangalakça işi olur” dedi.
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Günlerdir dinmek bilmeyen dizi sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmaları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı’dan da farklı bir yorum geldi.
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‘Tekelleşme’ iddiaları, Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Mert Demir iddiaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı gündemdeki iddialar hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.
“Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ilişkisinin reklam ilişkisi olup olmadığına dair bir soruşturma başlatılacak” iddiaları da sosyal medyada dolaşırken bu konu hakkında yorum yapan Fatih Altaylı “Bunun doğru olmadığını umuyorum, bu nedenle ifadeye çağırılacaksa bu dünyanın en dangalakça işi olur” dedi.
İşte Fatih Altaylı’nın Serenay Sarıkaya - Mert Demir soruşturması iddiaları hakkındaki açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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