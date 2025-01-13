onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatih Altaylı’dan, Serenay Sarıkaya Mert Demir'e "Aşkınız Gerçek miydi Soruşturması" İddiaları Yorumu

Fatih Altaylı’dan, Serenay Sarıkaya Mert Demir'e "Aşkınız Gerçek miydi Soruşturması" İddiaları Yorumu

Fatih Altaylı Serenay Sarıkaya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2025 - 11:07

Günlerdir gündemi meşgul eden dizi film sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları, Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Mert Demir iddiaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı gündemdeki iddialar hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. 

“Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ilişkisinin reklam ilişkisi olup olmadığına dair bir soruşturma başlatılacak” iddiası hakkında yorum yapan Fatih Altaylı “Bunun doğru olmadığını umuyorum, bu nedenle ifadeye çağırılacaksa bu dünyanın en dangalakça işi olur” dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlerdir dinmek bilmeyen dizi sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmaları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı’dan da farklı bir yorum geldi.

Günlerdir dinmek bilmeyen dizi sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmaları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı’dan da farklı bir yorum geldi.

‘Tekelleşme’ iddiaları, Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Mert Demir iddiaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı gündemdeki iddialar hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

‘Tekelleşme’ iddiaları, Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Mert Demir iddiaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı gündemdeki iddialar hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

“Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ilişkisinin reklam ilişkisi olup olmadığına dair bir soruşturma başlatılacak” iddiaları da sosyal medyada dolaşırken bu konu hakkında yorum yapan Fatih Altaylı “Bunun doğru olmadığını umuyorum, bu nedenle ifadeye çağırılacaksa bu dünyanın en dangalakça işi olur” dedi.

“Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ilişkisinin reklam ilişkisi olup olmadığına dair bir soruşturma başlatılacak” iddiaları da sosyal medyada dolaşırken bu konu hakkında yorum yapan Fatih Altaylı “Bunun doğru olmadığını umuyorum, bu nedenle ifadeye çağırılacaksa bu dünyanın en dangalakça işi olur” dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın Serenay Sarıkaya - Mert Demir soruşturması iddiaları hakkındaki açıklamaları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın