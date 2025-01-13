Onlarca Kişinin Başına Gelmiş: Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Instagram’dan Aldığı Tüyler Ürpertici Mesajlar!
Bir X kullanıcısı, Instagram’da kendisine gelen ekleme talebini kabul ettikten sonra başına gelen kan dondurucu mesajları paylaştı.
“Bunca yıldır internet kullanıcısıyım, ilk kez bu kadar rahatsız edici bir olay başıma geldi” sözleriyle yaşadıklarını anlatmaya başlayan sosyal medya kullanıcısının ifşaladığı mesajlar sonrasında birçok kişi de “ben de bu olaya benzer bir olay yaşadım” diyerek başlarına gelen korkunç olayları anlatmaya başladı.
İşte sosyal medyada onlarca kez paylaşılan ve sonrasında da birçok kullanıcının “biz de yaşadık” dediği olayın detayları.
Önemli not: Görüntüler ve paylaşımların bazıları rahatsız edici unsurlar içermektedir. Okumaya başlamadan önce bir kez daha düşünün…
“Bunca yıldır internet kullanıcısıyım, ilk kez bu kadar rahatsız edici bir olay başıma geldi!”
Psikoloji öğrencisi olduğunu ve bir araştırma yaptığını iddia etmiş mesajı atan kişi!
Her şey bu 'sahte' araştırmaya destek olunacağının belirtilmesinden sonra başlıyor...
Cevap ve tepkileri yazılı olarak de değil 'sesli' olarak istemiş!
Matrix'te Neo'ya yapılanları görünce birçoğumuz bakamamıştık ekrana!
"Böceklerden nefret ederim zira"
Rahatsız olma durumu artık başladı!
"Bana bu sahneyi, bunu deneyimlemek isteyen bir kız arkadaşıyla gerçek hayatta earwig böceğiyle yaptığını söyledi ve aşağıdaki fotoları yolladı."
"Tıpa tıp sahnedeki gibi bir sahne yaşandı!"
"Göbek deliğimin fotoğrafını istedi..."
Ve o başından beri geleceği aşikar olan o mesaj gelir...!
"Bu konularda elimden geldiğince dikkatliyimdir ama bu kez ben de tufaya düştüm"
Ve bu yaşananların anlatılmasından sonra sosyal medyada bu flood'a gelen "ben de aynısını yaşadım" mesajlarından bazıları:
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