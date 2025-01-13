Onlarca Kişinin Başına Gelmiş: Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Instagram’dan Aldığı Tüyler Ürpertici Mesajlar!

Bir X kullanıcısı, Instagram’da kendisine gelen ekleme talebini kabul ettikten sonra başına gelen kan dondurucu mesajları paylaştı.

“Bunca yıldır internet kullanıcısıyım, ilk kez bu kadar rahatsız edici bir olay başıma geldi” sözleriyle yaşadıklarını anlatmaya başlayan sosyal medya kullanıcısının ifşaladığı mesajlar sonrasında birçok kişi de “ben de bu olaya benzer bir olay yaşadım” diyerek başlarına gelen korkunç olayları anlatmaya başladı.

İşte sosyal medyada onlarca kez paylaşılan ve sonrasında da birçok kullanıcının “biz de yaşadık” dediği olayın detayları.