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Onlarca Kişinin Başına Gelmiş: Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Instagram’dan Aldığı Tüyler Ürpertici Mesajlar!

Onlarca Kişinin Başına Gelmiş: Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Instagram’dan Aldığı Tüyler Ürpertici Mesajlar!

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2025 - 09:21

Bir X kullanıcısı, Instagram’da kendisine gelen ekleme talebini kabul ettikten sonra başına gelen kan dondurucu mesajları paylaştı. 

“Bunca yıldır internet kullanıcısıyım, ilk kez bu kadar rahatsız edici bir olay başıma geldi” sözleriyle yaşadıklarını anlatmaya başlayan sosyal medya kullanıcısının ifşaladığı mesajlar sonrasında birçok kişi de “ben de bu olaya benzer bir olay yaşadım” diyerek başlarına gelen korkunç olayları anlatmaya başladı. 

İşte sosyal medyada onlarca kez paylaşılan ve sonrasında da birçok kullanıcının “biz de yaşadık” dediği olayın detayları. 

Önemli not: Görüntüler ve paylaşımların bazıları rahatsız edici unsurlar içermektedir. Okumaya başlamadan önce bir kez daha düşünün…

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“Bunca yıldır internet kullanıcısıyım, ilk kez bu kadar rahatsız edici bir olay başıma geldi!”

“Bunca yıldır internet kullanıcısıyım, ilk kez bu kadar rahatsız edici bir olay başıma geldi!”
twitter.com

Psikoloji öğrencisi olduğunu ve bir araştırma yaptığını iddia etmiş mesajı atan kişi!

Psikoloji öğrencisi olduğunu ve bir araştırma yaptığını iddia etmiş mesajı atan kişi!
twitter.com

Her şey bu 'sahte' araştırmaya destek olunacağının belirtilmesinden sonra başlıyor...

Her şey bu 'sahte' araştırmaya destek olunacağının belirtilmesinden sonra başlıyor...
twitter.com

Cevap ve tepkileri yazılı olarak de değil 'sesli' olarak istemiş!

Cevap ve tepkileri yazılı olarak de değil 'sesli' olarak istemiş!
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Matrix'te Neo'ya yapılanları görünce birçoğumuz bakamamıştık ekrana!

Matrix'te Neo'ya yapılanları görünce birçoğumuz bakamamıştık ekrana!
twitter.com
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"Böceklerden nefret ederim zira"

"Böceklerden nefret ederim zira"
twitter.com

Rahatsız olma durumu artık başladı!

Rahatsız olma durumu artık başladı!
twitter.com

"Bana bu sahneyi, bunu deneyimlemek isteyen bir kız arkadaşıyla gerçek hayatta earwig böceğiyle yaptığını söyledi ve aşağıdaki fotoları yolladı."

"Bana bu sahneyi, bunu deneyimlemek isteyen bir kız arkadaşıyla gerçek hayatta earwig böceğiyle yaptığını söyledi ve aşağıdaki fotoları yolladı."
twitter.com

"Tıpa tıp sahnedeki gibi bir sahne yaşandı!"

"Tıpa tıp sahnedeki gibi bir sahne yaşandı!"
twitter.com

"Göbek deliğimin fotoğrafını istedi..."

"Göbek deliğimin fotoğrafını istedi..."
twitter.com
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Ve o başından beri geleceği aşikar olan o mesaj gelir...!

Ve o başından beri geleceği aşikar olan o mesaj gelir...!
twitter.com

"Bu konularda elimden geldiğince dikkatliyimdir ama bu kez ben de tufaya düştüm"

"Bu konularda elimden geldiğince dikkatliyimdir ama bu kez ben de tufaya düştüm"
twitter.com
twitter.com

Ve bu yaşananların anlatılmasından sonra sosyal medyada bu flood'a gelen "ben de aynısını yaşadım" mesajlarından bazıları:

Ve bu yaşananların anlatılmasından sonra sosyal medyada bu flood'a gelen "ben de aynısını yaşadım" mesajlarından bazıları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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