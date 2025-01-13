Atatürk’ün Annesine ve Dini Değerlere Hakaret Eden Kartal Bulut Doğan Gözaltına Alındı
Atatürk’ün Annesine ve Dini Değerlere Hakaret Eden Kartal Bulut Doğan Gözaltına Alındı
İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı.
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle Kartal Bulut Doğan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.
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Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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