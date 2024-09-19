Kraliçe Olsaydın Nasıl Bir Görünürdün?
Kraliçe Olsaydın Nasıl Bir Görünürdün?
Sen bir kraliçe olsaydın nasıl görünürdün?
Haydi testeee!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Kraliçe olarak bir etkinliğe katıldığında hangi tür elbiseyi tercih edersin?
3. Kraliçe olsaydın hangi konuda kendini yetiştirmek isterdin?
4. Risk alabilir misin?
5. Bir karar vermek zorunda bu kararda ya ailen ya da devlet zarar görecek ne yaparsın?
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6. Kendi başarını nasıl kutlarsın?
7. Kraliçe olarak hangi tür mücevherleri tercih edersin?
8. Kraliçe olduğunda ilk yapacağın şey ne olabilir?
9. Son olarak saç rengini seçer misin?
Sen kraliçe olsaydın;👇
Sen kraliçe olsaydın;👇
Sen kraliçe olsaydın;👇
10. Sen kraliçe olsaydın;👇
Sen kraliçe olsaydın;👇
Sen kraliçe olsaydın;👇
Sen kraliçe olsaydın;👇
Sen kraliçe olsaydın;👇
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