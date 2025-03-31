Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" Yazısı Kaleme Aldı, Anayasa Çağrısı Yaptı
Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" Yazısı Kaleme Aldı, Anayasa Çağrısı Yaptı
Sağlık gerekçesiyle bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Bahçeli, telefon trafiği ile mesajlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kez de Türkgün gazetesinde yazdığı yazıyla gündeme dair görüşlerini paylaştı. Bahçeli'nin yazısında 'Terörsüz Türkiye' beklentisinini yanında yeni anayasaya da kapı araladı. Bahçeli, 'Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir.' dedi.
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Gazetecileri ve siyasetçileri arayarak gündeme dair fikirlerini söyleyen Bahçeli bu kez Türkgün gazetesinde yazdı.
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"Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır."
Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı da geldi.
Bahçeli hedef olarak Türkiye'yi dünyada üst sıralara çıkarmanın önemine değindi:
"Toplumsal uzlaşma" ve "milli mutabakat" vurgusu yapan Bahçeli yazısının son bölümünde şu sözlere yer verdi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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