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Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" Yazısı Kaleme Aldı, Anayasa Çağrısı Yaptı

Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" Yazısı Kaleme Aldı, Anayasa Çağrısı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 09:40

Sağlık gerekçesiyle bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Bahçeli, telefon trafiği ile mesajlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kez de Türkgün gazetesinde yazdığı yazıyla gündeme dair görüşlerini paylaştı. Bahçeli'nin yazısında 'Terörsüz Türkiye' beklentisinini yanında yeni anayasaya da kapı araladı. Bahçeli, 'Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir.' dedi. 

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Gazetecileri ve siyasetçileri arayarak gündeme dair fikirlerini söyleyen Bahçeli bu kez Türkgün gazetesinde yazdı.

Gazetecileri ve siyasetçileri arayarak gündeme dair fikirlerini söyleyen Bahçeli bu kez Türkgün gazetesinde yazdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin son günlerde içinde bulunduğu olaylar, “Milli Çözüm Süreci”ne ilişkin partinin yayın organı Türkgün'de bir yazı kaleme aldı. Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de içerdiğini dile getiren Bahçeli yeni anayasaya da kapı araladı.

"Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır."

"Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır."

Bahçeli'nin ana gündeminde 'Terörsüz Türkiye' çağrısı vardı. Bahçeli, terörün bitmesinden rahatsız olanlar olduğunu söyleyerek 'Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte. Bu kapsamda geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele.' dedi.

Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı da geldi.

Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı da geldi.

Bahçeli, yeni Anayasa çalışmalarına değinerek şunları söyledi: 'Önemli olan herkesin kendini rahatça ifade edebileceği bir sistem kurmaktır. Bu nedenle terörden uzak bir Türkiye yolunda tüm vatandaşlarımızı 'Her şey Türkiye için' ve 'Türkiye'de herkes eşittir' düşüncesiyle milli birlik ve beraberliğe, ülkemizin aydınlık geleceğini hep beraber inşa etmeye davet ediyoruz.'

Bahçeli, 'Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir.' dedi.

Bahçeli hedef olarak Türkiye'yi dünyada üst sıralara çıkarmanın önemine değindi:

Bahçeli hedef olarak Türkiye'yi dünyada üst sıralara çıkarmanın önemine değindi:

'Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş, Dünya liginde üst sıralarda olan bir ülke yapmak temel hedefimizdir.

Bu amaçla Türkiye’nin önündeki engelleri aşması ve hasımlarına karşı güç birliği yapabilmesi millî mutabakatla hareket etmekten, iç cephemizi güçlendirmekten geçmektedir.

Önümüzdeki süreçte siyasi, sosyal ve ekonomik hayata yönelik bir uzlaşma zemini oluşturulabilecek, birlikte yaşama iradesini güçlendirilebilecek aynı zamanda da gelişmiş bir ülke hedefine odaklanılabilecektir.'

"Toplumsal uzlaşma" ve "milli mutabakat" vurgusu yapan Bahçeli yazısının son bölümünde şu sözlere yer verdi:

"Toplumsal uzlaşma" ve "milli mutabakat" vurgusu yapan Bahçeli yazısının son bölümünde şu sözlere yer verdi:

'Lider ülke ve süper güç Türkiye’nin inşasında vazgeçilmez önceliğimiz, “milli birliğin güçlendirilerek ortak hedeflere birlikte yürüme” iradesinin gösterilmesidir.

Zira büyük ve Lider Türkiye’ye giden yol “toplumsal uzlaşmadan, milli mutabakattan geçmektedir.

Vatandaş olmanın imkânlarından yararlanmanın, yükümlülüklerini yerine getirmenin, ülkemizin zenginliklerinden istifade etmenin erdemine sahip etnik kökeni, dini ve mezhebi, ideolojik aidiyeti, siyasi görüşü ne olursa olsun “bu vatan benim, bu bayrak hepimizin, bu devlet benim” diyen ve bu değerlere yan gözle bakanlara tavır alabilen herkes baş tacıdır, can beraberimizdir.

Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.

Türk milleti bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır.

İnanıyoruz, “sadece ilahi rızaya talip olanlar” mutlaka başaracaktır.

Türk milleti hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bu vesile ile vatan mücadelesinde toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi, muhterem ecdadımızı rahmet ve saygıyla anıyorum'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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