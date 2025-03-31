Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" Yazısı Kaleme Aldı, Anayasa Çağrısı Yaptı

Bahçeli, yeni Anayasa çalışmalarına değinerek şunları söyledi: 'Önemli olan herkesin kendini rahatça ifade edebileceği bir sistem kurmaktır. Bu nedenle terörden uzak bir Türkiye yolunda tüm vatandaşlarımızı 'Her şey Türkiye için' ve 'Türkiye'de herkes eşittir' düşüncesiyle milli birlik ve beraberliğe, ülkemizin aydınlık geleceğini hep beraber inşa etmeye davet ediyoruz.'

Bahçeli, 'Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve katılımcı, kapsayıcı demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecektir.' dedi.