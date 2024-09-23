Hangi Dizi Karakteri Kadar Safsın?
Hangi Dizi Karakteri Kadar Safsın?
Hangi dizi karakteri kadar safsın?
Haydi testeee!
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1. Bir arkadaşın senden yardım istediğinde ne yaparsın?
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2. Daha önce hiç aşık olduğun için gerçekleri göremediğini düşündün mü?
3. Birine güvenmek konusunda ne kadar dikkatlisindir?
4. Yalan söylemekten korkan biri misin?
5. Bir arkadaşın sana yalan söylediğini öğrendiğinde ne yaparsın?
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6. Peki insanlar seni genellikle yönlendirir mi?
7. Bir durumda herkesin aksine farklı düşündüğünde ne hissedersin?
8. Son olarak daha önce hiç yalan söyleyip yakalandın mı?
Nihal Ziyagil kadar safsın!
Mustafa Ünal kadar safsın
Hatice Sultan kadar safsın!
Makbule Kral kadar safsın!
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