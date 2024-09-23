Makbule kadar safsın! Makbule, her ne kadar saf olsa da, herkesin kalbini kazanmayı başaran bir karakterdi. Onun saf oluşu, onun en büyük özelliği ve aynı zamanda en büyük silahıydı. Herkes onun bu saf oluşunu seviyordu ve bu onu daha da sevimli kılıyordu. İşte sen de tam olarak böylesin. Senin de saf oluşun, seni bir o kadar sevimli ve bir o kadar da özel kılıyor. Belki de bu saflığın, senin en büyük silahın. Belki de bu saflığın sayesinde, herkes seni seviyor ve seninle vakit geçirmekten keyif alıyor. Bu yüzden, saflığını hiçbir zaman kaybetme. Çünkü sen, saf oluşunla birlikte, tıpkı Makbule gibi, herkesin kalbini kazanmayı başarıyorsun.