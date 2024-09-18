Rüyalarına Göre Gelecekte Seni Neler Bekliyor?
Rüyalarına Göre Gelecekte Seni Neler Bekliyor?
Rüyalarına göre gelecekte seni neler bekliyor?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Rüyalarında sık sık hangi tür yerler görüyorsun?
4. Rüyalarında genellikle hangi tür insanlarla karşılaşıyorsun?
5. Rüyalarında en sık karşılaştığın durum nedir?
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6. Rüyalarında sıkça karşılaştığın renkler hangileridir?
7. Peki rüyalarında sık sık bir yerden düşer gibi uyanıyor musun?
8. Rüyalarında genellikle hangi tür mekanlarda bulunuyorsun?
9. Bazen aynı rüyayı gördüğün oluyor mu?
10. Son olarak bunlardan hangisini daha sık görüyorsun?
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Huzurlu ve dengeli bir yaşam
Zorluklar ve krizlerle dolu bir süreç
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