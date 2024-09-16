Anketimiz Sonuçlandı! Dizi Tarihinin En Yalancı Karakteri Belirlendi
Anketimiz Sonuçlandı! Dizi Tarihinin En Yalancı Karakteri Belirlendi
Geçtiğimiz haftalarda size sunduğumuz anketimiz sonuçlandı! En yalancı dizi karakterini seçtiğimiz anketimizin ilk 10'u;👇
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10. Bihter Ziyagil
9. Serdar Tezcan
8. Pelin
7. Şirin Sarıkadı
6. Behlül Haznedar
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5. Ferhunde
4. Eyşan
3. Feriha
2. Volkan
1. Banu
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