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Anketimiz Sonuçlandı! Dizi Tarihinin En Yalancı Karakteri Belirlendi

Anketimiz Sonuçlandı! Dizi Tarihinin En Yalancı Karakteri Belirlendi

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.09.2024 - 11:01

Geçtiğimiz haftalarda size sunduğumuz anketimiz sonuçlandı! En yalancı dizi karakterini seçtiğimiz anketimizin ilk 10'u;👇

Anketi merak ettiysen;

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10. Bihter Ziyagil

10. Bihter Ziyagil

9. Serdar Tezcan

9. Serdar Tezcan

8. Pelin

8. Pelin

7. Şirin Sarıkadı

7. Şirin Sarıkadı

6. Behlül Haznedar

6. Behlül Haznedar
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5. Ferhunde

5. Ferhunde

4. Eyşan

4. Eyşan

3. Feriha

3. Feriha

2. Volkan

2. Volkan

1. Banu

1. Banu

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