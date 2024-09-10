Evet/Hayır Testine Göre Sen Farklı mısın?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Farklı mısın?
Belki en küçük bir mimik belki zevkler belki duygular... İnsanları fakrlı kılan o kadar özellik varken biz neden birbirimize benzemeye çalışırız? Sen herkes gibi misin yoksa farklı mı?
Evet/Hayır testine göre sen farklı mısın?
Haydi testeeee!
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1. Değişim seni korkutuyor mu?
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2. Peki bir organizasyonu baştan sona kadar sen ayarlayabilir misin?
3. Yıllarca aynı işte çalışma fikri sana sıkıcı geliyor mu?
4. Geleceğini şimdiden planladın mı?
5. Peki sen dobra biri misin?
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6. İlk kez tanıştığın insanlarla direkt samimi olur musun?
7. Yaptığın işin kusursuz olmasına özen gösterir misin?
8. İnsanların senin yanındayken daha rahat olduğunu gözlemledin mi?
9. Aniden bir karar alıp onu hemen uygular mısın?
10. Son olarak bazı insanların sana özendiğini düşünüyor musun?
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Sen farklı birisin!
Sen aslında biraz herkes gibisin!
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