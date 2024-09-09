Hangi Dizide Daha İyi? Hande Erçel'in Oyunculuğunu Puanlıyoruz!
Hangi Dizide Daha İyi? Hande Erçel'in Oyunculuğunu Puanlıyoruz!
Oyunculuk değerlendirme anketi ile karşınızdayız. Bakalım oyuncuların en iyi performans gösterdiği dizileri hangileriymiş?
Hande Erçel'in oyunculuğunu puanlıyoruz! Evet, hangi dizide en iyi performansı göstermiş?
Buyurun ankete;
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1. Güneşin Kızları (1=en düşük 5= en yüksek)
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2. Aşk Laftan Anlamaz (1=en düşük 5= en yüksek)
3. Siyah İnci (1=en düşük 5= en yüksek)
4. Halka (1=en düşük 5= en yüksek)
5. Azize (1=en düşük 5= en yüksek)
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6. Sen Çal Kapımı (1=en düşük 5= en yüksek)
7. Bambaşka Biri (1=en düşük 5= en yüksek)
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