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Hangi Dizide Daha İyi? Hande Erçel'in Oyunculuğunu Puanlıyoruz!

Hangi Dizide Daha İyi? Hande Erçel'in Oyunculuğunu Puanlıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.09.2024 - 11:01

Oyunculuk değerlendirme anketi ile karşınızdayız. Bakalım oyuncuların en iyi performans gösterdiği dizileri hangileriymiş?

Hande Erçel'in oyunculuğunu puanlıyoruz! Evet, hangi dizide en iyi performansı göstermiş?

Buyurun ankete;

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1. Güneşin Kızları (1=en düşük 5= en yüksek)

2. Aşk Laftan Anlamaz (1=en düşük 5= en yüksek)

3. Siyah İnci (1=en düşük 5= en yüksek)

4. Halka (1=en düşük 5= en yüksek)

5. Azize (1=en düşük 5= en yüksek)

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6. Sen Çal Kapımı (1=en düşük 5= en yüksek)

7. Bambaşka Biri (1=en düşük 5= en yüksek)

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