Belki de tam olarak Eyşan kadar kötüsün! Eyşan, hainliği ve ihanetiyle adını altın harflerle televizyon tarihine yazdıran bir karakter. Her bölümde, her sahnede, her repliğinde seyirciyi adeta ekran başına kilitleyen bu karakter, kötülüğün ve ihanetin somut bir örneği. Sinsi planları, manipülatif tavrı ve hiç bitmeyen hırsıyla Eyşan, kötülüğün en saf haliyle karşımıza çıkıyor. Belki de etrafındakilere verdiğin zararlar, yaptığın hatalar ve gösterdiğin ilgisizlik yüzünden Eyşan kadar kötüsün! Ya da belki de sürekli olarak başkalarının hayatlarını karıştırmak, onlara acı çektirmek ve kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak yüzünden... Ne olursa olsun, unutma ki herkesin bir Eyşan kadar kötü olma potansiyeli vardır. Ancak önemli olan, bu potansiyeli kontrol altında tutabilmek ve iyi bir insan olmayı başarabilmektir. Unutma, her zaman daha iyi bir versiyonun olabilir!