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Hangi Dizi Karakteri Kadar Kötüsün?

Hangi Dizi Karakteri Kadar Kötüsün?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.09.2024 - 16:01

Şeytanla yarışacak olan, her sahnesini ağzımız açık izlediğimiz dizi karakterlerinin kötülüğünü saatlerce konuşabiliriz. Peki sen hangi dizi karakteri kadar kötüsün?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir arkadaşın, sana güvenerek bir sır söylüyor. Sırrı başkalarına anlatır mısın?

3. Bir arkadaşın, sana güvenerek bir sır söylüyor. Sırrı başkalarına anlatır mısın?

4. İş yerinde bir projede başarısız olunduğunda, suçluyu nasıl bulursun?

5. Birine kötü davranıldığını gördüğünde ne yaparsın?

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6. Peki daha önce hiç sana güvenin insanları yarı yolda bıraktın mı?

7. Bir projede herkesin görüşünü almak mı yoksa kendi fikrini dayatmak mı daha önemlidir?

8. Bir kişinin seninle ilgili kötü bir şey yazdığını öğrendiğinde tepkin ne olur?

9. Peki bu hayatta fikirlerine en önem verdiğin kişi kim?

9. Peki bu hayatta fikirlerine en önem verdiğin kişi kim?

10. Son olarak sence sen hırslı biri misin?

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11. Eyşan kadar kötüsün!

Belki de tam olarak Eyşan kadar kötüsün! Eyşan, hainliği ve ihanetiyle adını altın harflerle televizyon tarihine yazdıran bir karakter. Her bölümde, her sahnede, her repliğinde seyirciyi adeta ekran başına kilitleyen bu karakter, kötülüğün ve ihanetin somut bir örneği. Sinsi planları, manipülatif tavrı ve hiç bitmeyen hırsıyla Eyşan, kötülüğün en saf haliyle karşımıza çıkıyor. Belki de etrafındakilere verdiğin zararlar, yaptığın hatalar ve gösterdiğin ilgisizlik yüzünden Eyşan kadar kötüsün! Ya da belki de sürekli olarak başkalarının hayatlarını karıştırmak, onlara acı çektirmek ve kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak yüzünden... Ne olursa olsun, unutma ki herkesin bir Eyşan kadar kötü olma potansiyeli vardır. Ancak önemli olan, bu potansiyeli kontrol altında tutabilmek ve iyi bir insan olmayı başarabilmektir. Unutma, her zaman daha iyi bir versiyonun olabilir!

12. Behlül Haznedar kadar kötüsün!

Sen Behlül Haznedar kadar kötüsün! Behlül Haznedar, yakışıklı, çekici ve karizmatik bir adamdır; ancak aynı zamanda manipülatif, egoist ve vicdansızdır. Kendi çıkarları için her türlü hainliği yapmaktan çekinmez. Behlül gibi, kendi çıkarları için başkalarını kullanmaktan, onlara zarar vermekten ve hatta onları aldatmaktan çekinmiyor olabilirsin.

13. Firdevs Yöreoğlu kadar kötüsün!

Sen Firdevs Yöreoğlu kadar kötüsün! Firdevs Yöreoğlu, kendi alanında adeta bir ikon haline gelmiş bir isim. Ancak, herkesin göz ardı ettiği bir gerçek var; herkes Firdevs Yöreoğlu kadar başarılı olamaz. Kimi insanlar, belki de yeteneklerini keşfetme konusunda biraz daha geç kalmış olabilirler ya da belki de onların yetenekleri, Firdevs Yöreoğlu'nun yetenekleriyle aynı düzeyde değildir. Firdevs Yöreoğlu kadar kötü olduğunuzu düşünmek, aslında biraz haksızlık olabilir. Herkesin kendi yetenekleri, becerileri ve başarıları vardır ve hiç kimse, başkasının başarısını ölçüt alarak kendini kötü hissetmemeli.

14. Ali Kaptan kadar kötüsün!

Sen Ali Kaptan kadar kötüsün! Kendi hırsları ve kendi çıkarları için her türlü kötülüğü düşünebilen, hatta uygulayan o kötü adam. Senin içinde bir yerlerde de Ali Kaptan kadar bir kötülük var. Bazen gözün dönebiliyor ve bu hayattaki değerlerini unutabiliyorsun. Sen içindeki kötülüğü kontrol edebiliyorsun.

15. Cengiz Atay kadar kötüsün!

Sen Cengiz Atay kadar kötüsün! Cengiz Atay, belki de kendi tarzıyla birçok kişiye ilham vermiş olabilir. Ancak, bu ilhamın her zaman olumlu bir etkisi olduğunu söylemek zor. Onunla ilgili eleştiriler genellikle onun kişisel tarzı ve tavrı üzerine yoğunlaşıyor. Biraz daha detaya inersek, Cengiz Atay'ın belki de en çok eleştirilen yönü, onun çoğu zaman kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarından daha önemli görmesi. Bu, onunla iş yapmayı zorlaştıran bir faktör olabilir.

16. Merve Aksak kadar kötüsün!

Sen Merve Aksak kadar kötüsün! İçinde biraz da olsa Merve Aksak kötülüğü var. Her yerde sözünün geçmesini ve bütün kontrolün sen de olmasını tercih edersin. İnsanların hayatlarına fazla karışır ve en doğrusunu her zaman sen bilirsin. İçinde bir yerler de Merve Aksak kötülüğü var!

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