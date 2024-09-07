Hangi Dizi Karakteri Kadar Kötüsün?
Hangi Dizi Karakteri Kadar Kötüsün?
Şeytanla yarışacak olan, her sahnesini ağzımız açık izlediğimiz dizi karakterlerinin kötülüğünü saatlerce konuşabiliriz. Peki sen hangi dizi karakteri kadar kötüsün?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın, sana güvenerek bir sır söylüyor. Sırrı başkalarına anlatır mısın?
4. İş yerinde bir projede başarısız olunduğunda, suçluyu nasıl bulursun?
5. Birine kötü davranıldığını gördüğünde ne yaparsın?
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6. Peki daha önce hiç sana güvenin insanları yarı yolda bıraktın mı?
7. Bir projede herkesin görüşünü almak mı yoksa kendi fikrini dayatmak mı daha önemlidir?
8. Bir kişinin seninle ilgili kötü bir şey yazdığını öğrendiğinde tepkin ne olur?
9. Peki bu hayatta fikirlerine en önem verdiğin kişi kim?
10. Son olarak sence sen hırslı biri misin?
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11. Eyşan kadar kötüsün!
12. Behlül Haznedar kadar kötüsün!
13. Firdevs Yöreoğlu kadar kötüsün!
14. Ali Kaptan kadar kötüsün!
15. Cengiz Atay kadar kötüsün!
16. Merve Aksak kadar kötüsün!
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