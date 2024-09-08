Hangi Özelliğin İnsanları Korkutuyor?
Hangi Özelliğin İnsanları Korkutuyor?
Bir adım geride durduran ve seninle konuşurken çekinmelerine neden olan özelliğin hangisi?
Senin hangi özelliğin insanları korkutuyor?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir tartışmada nasıl bir yaklaşım sergilersin?
4. İş ya da okulda başarıya ulaşmak için nasıl ilerlersin?
5. Herkes seninle rahatça iletişim kurabilir mi?
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6. Birinin yanlış yaptığını düşündüğünde nasıl tepki verirsin?
7. Peki sen sosyal hayatında daha ciddi biri misin?
8. İnsanları nasıl motive edersin?
9. Senden bir şeylerin gizlendiğini anlarsan ne yaparsın?
10. Son olarak insanlarla ilk olarak nasıl tanışırsın?
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Senin en korkutucu özelliğin öfken!
Senin en korkutucu özelliğin sakinliğin!
Senin en korkutucu özelliğin hırsın!
Senin en korkutucu özelliğin kibrin!
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Senin en korkutucu özelliğin öfken!