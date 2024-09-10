Senin İlişkinin Temeli Güçlü mü Zayıf mı?
Senin İlişkinin Temeli Güçlü mü Zayıf mı?
Sağlam temelle başlamış, saygı hiç bitmemiş ve sevgi hep ilk günkü gibi kalmış. Böyle bir ilişkiyi kim sarsabilir ki? Peki sizin ilişkinin temeli güçlü mü zayıf mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yaşadığınız sorunlar hakkında konuşurken nasıl hissediyorsunuz?
4. Sevgilin sence sana güveniyor mu?
5. Sevgilin zorlu dönemlerde sana nasıl destek olur?
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6. İkinizin ortak hedefleri veya gelecek planları var mı?
7. Sevgilinin duygularını ne kadar iyi anladığını düşünüyorsun?
8. Son olarak birbirinizin görüşlerine ve kararlarına ne kadar saygı gösteriyorsunuz?
Sizin ilişkinizin temeli güçlü!
Sizin ilişkinizin temeli zayıf!
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