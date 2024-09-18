10 Soruda Psikoloji Profilini Ortaya Çıkarıyoruz!
10 Soruda Psikoloji Profilini Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruda psikoloji profilini ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
4. Bir karar verirken hangi faktörleri dikkate alırsın?
5. Bir hedefe ulaşmak için nasıl çalışırsın?
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6. Kendini ne kadar güvensiz hissediyorsun?
7. Arkadaşın seni kırdığında ne hissedersin?
8. Nedensiz yere kendini mutsuz hissediyor musun?
9. Gelecek planları yaparken ne kadar kaygılı olursun?
10. Son olarak sen tek başına karar alabilir misin?
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Senin psikoloji profilin;👇
Senin psikoloji profilin;👇
Senin psikoloji profilin;👇
Senin psikoloji profilin;👇
Senin psikoloji profilin;👇
Senin psikoloji profilin;👇
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