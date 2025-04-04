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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 00:01

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Isabela Merced

Isabela Merced

Josh Brolin

Josh Brolin

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried

Caitriona Balfe

Caitriona Balfe

Chris Pine

Chris Pine
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Doechii

Doechii

Florence Pugh

Florence Pugh

George Clooney

George Clooney

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
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Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Post Malone & Christy Lee

Post Malone & Christy Lee

Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

The Weeknd & Simi Khadra

The Weeknd & Simi Khadra
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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