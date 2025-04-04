Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Isabela Merced
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Josh Brolin
Amanda Seyfried
Caitriona Balfe
Chris Pine
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Doechii
Florence Pugh
George Clooney
Gigi Hadid
Jennifer Lopez
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Jennifer Lawrence
Post Malone & Christy Lee
Kaitlyn Dever
Sydney Sweeney
The Weeknd & Simi Khadra
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