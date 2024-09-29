Ruhun Acı Çekiyor mu?
Ruhun Acı Çekiyor mu?
Ruhun acı çekiyor mu?
Haydi testee!
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1. Son zamanlarda sık sık kaygı ve endişe hissediyor musun?
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2. Günlük hayatta keyif aldığın şeylerden artık zevk almıyor musun?
3. Kendini sık sık yalnız ve çaresiz hissediyor musun?
4. Olumsuz düşünceler aklında dönüp duruyor mu?
5. Geçmişteki olaylar seni hala rahatsız ediyor mu?
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6. Uyumakta zorluk çekiyor ya da sık sık uyanıyor musun?
7. Kendini eleştiriyor musun?
8. Son olarak yalnızlıktan korkuyor musun?
Senin ruhun acı çekiyor!
Senin ruhun acı çekmiyor!
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