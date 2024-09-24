Seçtiğin Hamburgerlere Göre Senin Tanımlayan 2 Kelimeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Seçtiğin Hamburgerlere Göre Senin Tanımlayan 2 Kelimeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Seçtiğin hamburgerlere göre seni tanımlayan 2 kelimeyi söylüyoruz!
Haydiiiii!
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#5
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Seni tanımlayan iki kelime güç ve öz güven!
Seni tanımlayan iki kelime duygu ve hassaslık!
Seni tanımlayan iki kelime cesaret ve özgürlük!
Seni tanımlayan iki kelime tutku ve hırs!
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