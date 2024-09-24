Burcuna Göre 70 Yaşında Nasıl Görüneceksin?
Burcuna Göre 70 Yaşında Nasıl Görüneceksin?
Burcunu seç 70 yaşında nasıl gözükeceksin söyleyelim!
Dikkat bu test sadece kadınlar içindir!!!!
Haydiiii!
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Burcunu seçer misin?
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Koç burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Boğa burcunun 70 yaşındaki hali;👇
İkizler burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Yengeç burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Aslan burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Başak burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Terazi burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Akrep burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Yay burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Oğlak burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Kova burcunun 70 yaşındaki hali;👇
Balık burcunun 70 yaşındaki hali;👇
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