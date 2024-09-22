Aşk Ölçer! Sizin Yüzde Kaç Aşk Uyumuna Sahipsiniz?
Aşk Ölçer! Sizin Yüzde Kaç Aşk Uyumuna Sahipsiniz?
Aşk ölçer! Siz yüzde kaç aşk uyumuna sahipsiniz?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sizin aşk diliniz hangisidir?
4. Birlikte seyahat etme fikrine nasıl bakıyorsun?
5. Aşkı nasıl tanımlarsın?
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6. Sık sık tartışma yaşar mısınız?
7. Şimdi bize doğduğun ayı seçer misin?
8. Son olarak onun burcunu seçer misin?
Sizin aşk uyumunuz %25
Sizin aşk uyumunuz %55
Sizin aşk uyumunuz %10
Sizin aşk uyumunuz %70
Sizin aşk uyumunuz %30
Sizin aşk uyumunuz %90
Sizin aşk uyumunuz %45
Sizin aşk uyumunuz %85
Sizin aşk uyumunuz %60
Sizin aşk uyumunuz %95
Sizin aşk uyumunuz %20
Sizin aşk uyumunuz %80
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Sizin aşk uyumunuz %95