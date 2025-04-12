Evleneceğin Kişi Şu An Nerede?

Aynı gökyüzünü paylaşıyorsunuz. Aynı sokaklardan yürüyorsunuz. Belki aynı marketten alışveriş yapıyor, aynı otobüsle işe gidiyorsunuz. Ama hiç fark etmediniz birbirinizi. Henüz. Senin ruh eşin bu şehirde. Ama başka bir tempoda yaşıyor. Sen sabah 9’da kahveni alırken o gece 3’te kitap okuyordur. Sen hafta sonu sahile yürümeye çıkarken, o bilgisayar başında yeni projeler çiziyor olabilir. Hayatlarınız paralel akıyor, ama henüz kesişmedi. O da bazen sokakta yürürken birini fark ediyor. “Acaba bu muydu?” diye düşünüyor. Ama zamanlaması hep yanlış. Belki o senin işten çıkıp yorgun olduğun güne denk geliyor. Belki sen onun moralinin bozuk olduğu güne… Ama inan, evren sizi birbirinize doğru usul usul yaklaştırıyor. Ortak bir arkadaş, bir etkinlik, bir kütüphane, bir konser ya da çok basit bir tesadüf… Bir gün bir bakış yeterli olacak. Belki bir kitap düşer yere, belki bir kahve sırası uzar. Ama o an, yıllardır tanıyor gibi hissedeceksin. Şimdilik onu tanımıyorsun. Ama o çok yakında. Şehir aynı, gökyüzü aynı, yollar giderek kısalıyor...