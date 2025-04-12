Evleneceğin Kişi Şu An Nerede?
Hayatının aşkıyla nerede karşılaşacaksın? Belki aynı sokaktan geçiyorsunuz, belki de okyanus ötesinde seni bekliyor! Bu test ile gelecekteki eşinin şu anda nerede olduğunu tahmin ediyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda ne yapmak isterdin?
4. Aşk konusunda seni en iyi tanımlayan cümle?
5. En çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?
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6. En yakın arkadaş grubunla genelde ne yaparsınız?
7. Şu an hangisi eksik hayatında?
8. Sana göre aşk ne zaman gelir?
9. İlk buluşma hayalin nedir?
10. Son olarak evlenmek istiyor musun?
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Senin evleneceğin kişi şu an başka bir ülkede!
Senin evleneceğin kişi hem çok yakında hem de çok uzakta!
Senin evleneceğin kişi şu an depresyonda!
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