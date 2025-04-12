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Evleneceğin Kişi Şu An Nerede?

Evleneceğin Kişi Şu An Nerede?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 17:01

Hayatının aşkıyla nerede karşılaşacaksın? Belki aynı sokaktan geçiyorsunuz, belki de okyanus ötesinde seni bekliyor! Bu test ile gelecekteki eşinin şu anda nerede olduğunu tahmin ediyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu anda ne yapmak isterdin?

4. Aşk konusunda seni en iyi tanımlayan cümle?

5. En çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?

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6. En yakın arkadaş grubunla genelde ne yaparsınız?

7. Şu an hangisi eksik hayatında?

8. Sana göre aşk ne zaman gelir?

9. İlk buluşma hayalin nedir?

10. Son olarak evlenmek istiyor musun?

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Senin evleneceğin kişi şu an başka bir ülkede!

Senin ruh eşin, başka bir ülkede... Belki Paris sokaklarında sabah kruvasanını alıp Seine Nehri kenarında oturuyor. Belki Japonya’da sakura ağaçlarının altında meditasyon yapıyor. Ya da Arjantin’in kalabalık caddelerinde tango adımlarını sayıyor. Nerede olursa olsun, bir yanıyla eksik. Çünkü seni henüz tanımadı. O da aşkı arıyor, ama tam olarak ne aradığını bilmiyor. Bazen bir şarkı duyduğunda, içinden “Keşke biriyle bunu paylaşsaydım” diyor. Belki senin Instagram hikayeni tesadüfen görmüş olsa, saatlerce profiline bakar ama dili bile tutuk kalır. Ama hayat sürprizlerle dolu. Bir seyahat planın olur, bir konferansa, bir konsere, hatta bir Erasmus programına katılırsın… Ve bir sabah, hiç tanımadığın bir şehirde uyanır, tesadüfen biriyle göz göze gelirsin. O anda zaman durur. Çünkü karşındaki o’dur. Kalbinin tanıdığı ama zihninin ilk kez gördüğü kişi. O yüzden, dil bilmemek, uzaklık, saat farkı... Hiçbiri aşkın önünde duramaz. Şimdilik sen kendi hayatını yaşa, öğren, keşfet. Çünkü o da kendini geliştiriyor. Ve siz, en güzel versiyonlarınızla buluşacaksınız.

Senin evleneceğin kişi hem çok yakında hem de çok uzakta!

Aynı gökyüzünü paylaşıyorsunuz. Aynı sokaklardan yürüyorsunuz. Belki aynı marketten alışveriş yapıyor, aynı otobüsle işe gidiyorsunuz. Ama hiç fark etmediniz birbirinizi. Henüz. Senin ruh eşin bu şehirde. Ama başka bir tempoda yaşıyor. Sen sabah 9’da kahveni alırken o gece 3’te kitap okuyordur. Sen hafta sonu sahile yürümeye çıkarken, o bilgisayar başında yeni projeler çiziyor olabilir. Hayatlarınız paralel akıyor, ama henüz kesişmedi. O da bazen sokakta yürürken birini fark ediyor. “Acaba bu muydu?” diye düşünüyor. Ama zamanlaması hep yanlış. Belki o senin işten çıkıp yorgun olduğun güne denk geliyor. Belki sen onun moralinin bozuk olduğu güne… Ama inan, evren sizi birbirinize doğru usul usul yaklaştırıyor. Ortak bir arkadaş, bir etkinlik, bir kütüphane, bir konser ya da çok basit bir tesadüf… Bir gün bir bakış yeterli olacak. Belki bir kitap düşer yere, belki bir kahve sırası uzar. Ama o an, yıllardır tanıyor gibi hissedeceksin. Şimdilik onu tanımıyorsun. Ama o çok yakında. Şehir aynı, gökyüzü aynı, yollar giderek kısalıyor...

Senin evleneceğin kişi şu an depresyonda!

Evet evet, senin ruh eşin şu an koltuğunda uzanmış, battaniyesine sarılmış, elinde sıcak içeceğiyle dizi maratonunda. Belki senin de şu an izlediğin diziyi izliyor. Aynı sahnede aynı anda güldünüz mü? Kim bilir... O dış dünyadan biraz uzaklaşmış, kalabalıklardan yorulmuş biri. Belki birkaç hayal kırıklığı yaşamış, belki büyük beklentilerle çıkmadığı yollardan dönmüş. Ama hâlâ içinde sıcacık bir sevgi taşıyor. Kendine güvenini kaybetmemiş, sadece “doğru kişiyi” bekliyor. Seninle tanıştığında en çok bunu sevecek: Ona huzur verdiğini… Çünkü onun için aşk, büyük jestlerde değil; birlikte susup rahatça durabilmekte, aynı çorbaya ekmek banmakta, aynı battaniyeyi paylaşmakta. İlk buluşmanız muhtemelen fazla abartılı olmayacak. Belki bir kahve, belki bir kitapçıda karşılaşma… Ama içten olacak. Ve o gün, onun gözlerindeki “ev hissini” ilk kez fark edeceksin. Hazır ol, çünkü bir gün bir mesajla başlayacak her şey. Belki bir ortak arkadaş, belki bir önerilen profil... Ama o tanıdık sıcaklığı hemen anlayacaksın. Ve o an, dışarı çıkmanı bekleyen biri değil, “içine girdiğinde” yanında olan biri olduğunu fark edeceksin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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