Evet evet, senin ruh eşin şu an koltuğunda uzanmış, battaniyesine sarılmış, elinde sıcak içeceğiyle dizi maratonunda. Belki senin de şu an izlediğin diziyi izliyor. Aynı sahnede aynı anda güldünüz mü? Kim bilir... O dış dünyadan biraz uzaklaşmış, kalabalıklardan yorulmuş biri. Belki birkaç hayal kırıklığı yaşamış, belki büyük beklentilerle çıkmadığı yollardan dönmüş. Ama hâlâ içinde sıcacık bir sevgi taşıyor. Kendine güvenini kaybetmemiş, sadece “doğru kişiyi” bekliyor. Seninle tanıştığında en çok bunu sevecek: Ona huzur verdiğini… Çünkü onun için aşk, büyük jestlerde değil; birlikte susup rahatça durabilmekte, aynı çorbaya ekmek banmakta, aynı battaniyeyi paylaşmakta. İlk buluşmanız muhtemelen fazla abartılı olmayacak. Belki bir kahve, belki bir kitapçıda karşılaşma… Ama içten olacak. Ve o gün, onun gözlerindeki “ev hissini” ilk kez fark edeceksin. Hazır ol, çünkü bir gün bir mesajla başlayacak her şey. Belki bir ortak arkadaş, belki bir önerilen profil... Ama o tanıdık sıcaklığı hemen anlayacaksın. Ve o an, dışarı çıkmanı bekleyen biri değil, “içine girdiğinde” yanında olan biri olduğunu fark edeceksin.