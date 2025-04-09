Sana Sevilmeyeceğini Düşündüren Ne?

Hiç kimsenin görmediği kadar içindesin kendinin. En küçük hatanda bile vicdanına hesap veriyorsun, kendini yerin dibine sokuyorsun. “Ben neden böyleyim?”, “Niye kimse beni gerçekten istemiyor?”, “Benim neyim eksik?” soruları kafanın içinde dönüp duruyor. O kadar çok iç sesin var ki artık hangisi gerçek hangisi yıkıcı, ayırt edemiyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslamaktan, hep eksik hissetmekten yoruldun. Çünkü kimse sana 'Sen olduğun halinle de yeterlisin' dememiş. Ya senden daha azını istemişler ya da hep daha fazlasını. Ne yapsan tam olamamışsın. Böyle olunca da, sevgi senin için bir ödül gibi oldu; sanki hak edilmesi gereken, kazanılması gereken bir şey gibi. Ama sevilmek bir lütuf değildir. Sevilmek bir haktır. Senin de hakkın. Kimseye benzemediğin için değil, sırf SEN olduğun için... Belki çocukluğunda birileri sana bu duyguyu veremedi. Belki hayat seni hep 'yetmez' duygusuyla eğitti. Ama artık büyüdün. Şimdi o küçük halini elinden tutup kaldırma zamanı. Ona “Sen yeterlisin” deme zamanı. Sevilmeyeceğini düşünüyorsun çünkü kendine değer vermeyi öğrenemedin. Ama artık öğrenebilirsin. Ve sen öğrendikçe, hayat sana sevilmenin ne demek olduğunu gösterecek.