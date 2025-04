Bir zamanlar her şeye inanan biriydin. Sevgin karşılıksızdı, güvenin sonsuzdu, kalbin kocamandı. İnsanlara bakarken kötü bir niyet aramazdın. Sana gülümseyen herkesin gerçekten içten olduğuna inanır, her yeni tanıştığın insana geçmiştekilerin yükünü yüklemeden yaklaşırdın. Ama zamanla bir şeyler değişti, değil mi? Belki de en çok güvendiğin insan en derinden yaraladı seni. Belki de “asla yapmaz” dediğin biri arkanı dönmenle sırtını döndü sana. O günden sonra bir şeyler kırıldı içinde. Ufalanan o parçaları toparlamaya çalıştın, ama her seferinde elin kesildi. Artık biri sana iyi davrandığında bile, içinde şüphe doğuyor. Çünkü senin sevgiyle eşleştirdiğin şey, aynı zamanda hayal kırıklığı demek oldu. Sevgi = risk. Sevgi = terk edilme ihtimali. Bu yüzden sevilmeye layık olduğunu kabul etmekte zorlanıyorsun. Çünkü sana göre, biri seni tanırsa, gerçek seni görürse... gitmeye karar verecek. Ama aslında asıl mesele, senin o güveni birine tekrar teslim edecek cesareti gösterememen. Bu senin suçun değil. Kalbin savaş yorgunu. Ama unutma, güven yeniden inşa edilir. Doğru biri geldiğinde, ellerini kesmeden, seninle o aynayı tekrar bir araya getirecek. Sen sadece kırık parçalarını utançla saklama. Onlar, senin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.