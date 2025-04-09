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Sana Sevilmeyeceğini Düşündüren Ne?

Sana Sevilmeyeceğini Düşündüren Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 16:01

Kimi zaman kendi kendimize “Acaba gerçekten sevilebilir miyim?” diye sorguladığımız olur. Peki bu duygunun kaynağı ne? Belki geçmişin yükü, belki de sadece iç sesin…

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşk deyince aklına ilk gelen şey?

4. İnsanların sana yaklaşımını nasıl yorumlarsın?

5. En son ne zaman ağladın hatırlıyor musun?

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6. Biri seni övdüğünde nasıl hissediyorsun?

7. Ailenden öğrendiğin en güçlü duygu hangisi?

8. Hatalarınla aran nasıl?

9. Sana en çok kim zarar verdi?

10. Kendine güvenini puanlar mısın?

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Sana sevilmeyeceğini düşündüren güvensizliğin!

Bir zamanlar her şeye inanan biriydin. Sevgin karşılıksızdı, güvenin sonsuzdu, kalbin kocamandı. İnsanlara bakarken kötü bir niyet aramazdın. Sana gülümseyen herkesin gerçekten içten olduğuna inanır, her yeni tanıştığın insana geçmiştekilerin yükünü yüklemeden yaklaşırdın. Ama zamanla bir şeyler değişti, değil mi? Belki de en çok güvendiğin insan en derinden yaraladı seni. Belki de “asla yapmaz” dediğin biri arkanı dönmenle sırtını döndü sana. O günden sonra bir şeyler kırıldı içinde. Ufalanan o parçaları toparlamaya çalıştın, ama her seferinde elin kesildi. Artık biri sana iyi davrandığında bile, içinde şüphe doğuyor. Çünkü senin sevgiyle eşleştirdiğin şey, aynı zamanda hayal kırıklığı demek oldu. Sevgi = risk. Sevgi = terk edilme ihtimali. Bu yüzden sevilmeye layık olduğunu kabul etmekte zorlanıyorsun. Çünkü sana göre, biri seni tanırsa, gerçek seni görürse... gitmeye karar verecek. Ama aslında asıl mesele, senin o güveni birine tekrar teslim edecek cesareti gösterememen. Bu senin suçun değil. Kalbin savaş yorgunu. Ama unutma, güven yeniden inşa edilir. Doğru biri geldiğinde, ellerini kesmeden, seninle o aynayı tekrar bir araya getirecek. Sen sadece kırık parçalarını utançla saklama. Onlar, senin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Sana sevilmeyeceğini düşündüren özgüven eksikliğin!

Hiç kimsenin görmediği kadar içindesin kendinin. En küçük hatanda bile vicdanına hesap veriyorsun, kendini yerin dibine sokuyorsun. “Ben neden böyleyim?”, “Niye kimse beni gerçekten istemiyor?”, “Benim neyim eksik?” soruları kafanın içinde dönüp duruyor. O kadar çok iç sesin var ki artık hangisi gerçek hangisi yıkıcı, ayırt edemiyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslamaktan, hep eksik hissetmekten yoruldun. Çünkü kimse sana 'Sen olduğun halinle de yeterlisin' dememiş. Ya senden daha azını istemişler ya da hep daha fazlasını. Ne yapsan tam olamamışsın. Böyle olunca da, sevgi senin için bir ödül gibi oldu; sanki hak edilmesi gereken, kazanılması gereken bir şey gibi. Ama sevilmek bir lütuf değildir. Sevilmek bir haktır. Senin de hakkın. Kimseye benzemediğin için değil, sırf SEN olduğun için... Belki çocukluğunda birileri sana bu duyguyu veremedi. Belki hayat seni hep 'yetmez' duygusuyla eğitti. Ama artık büyüdün. Şimdi o küçük halini elinden tutup kaldırma zamanı. Ona “Sen yeterlisin” deme zamanı. Sevilmeyeceğini düşünüyorsun çünkü kendine değer vermeyi öğrenemedin. Ama artık öğrenebilirsin. Ve sen öğrendikçe, hayat sana sevilmenin ne demek olduğunu gösterecek.

Sana sevilmeyeceğini düşündüren asla anlaşılmaman!

Sen karmaşık biri değilsin aslında. Sadece derinsin. Duygularını kolay ifade edemiyorsun belki, ama hissettiklerin az buz değil. İç dünyanda fırtınalar koparken, dışarıdan durgunsun. İnsanlar seni 'soğuk', 'mesafeli', hatta 'ilgisiz' sanabilir. Ama bilseler ki sen bir bakışla binlerce anlam yüklüyorsun… Bu yüzden kendini yalnız hissediyorsun. Çünkü seni anlayan çıkmadı. Konuşmak istediğinde susmuşsun, ağlamak istediğinde gülmüşsün. İnsanlar seni yarı yolda değil, daha yola çıkarken bırakmış. Yavaşlığına tahammül etmemişler, zamanla açılan yanlarını sabırsızlıkla beklememişler. Böyle olunca da, “Beni kimse gerçekten anlayamaz” diye düşünmeye başlamışsın. Ve bir süre sonra “Kimse beni sevemez”e dönüşmüş bu düşünce. Ama senin gibilerin sevilmesi zordur, çünkü kolay çözülmezsiniz. Ama bir kez çözüldüğünüzde… sizi seven kişi cennet gibi bir ruhla tanışır. Seninle olmak, birinin dünyaya farklı bakmasını sağlar. Bu yüzden unutma: Sen kolay sevilecek biri değilsin, çünkü özel birisin. Ama seni sevecek kişi de sıradan olmayacak. Sabırlı olacak, meraklı olacak, gerçek olacak. Ve senin görünmeyen yanlarını bir bir açacak. İşte o zaman, sevilmek sadece bir ihtimal değil, bir gerçek olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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