Sana Sevilmeyeceğini Düşündüren Ne?
Sana Sevilmeyeceğini Düşündüren Ne?
Kimi zaman kendi kendimize “Acaba gerçekten sevilebilir miyim?” diye sorguladığımız olur. Peki bu duygunun kaynağı ne? Belki geçmişin yükü, belki de sadece iç sesin…
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk deyince aklına ilk gelen şey?
4. İnsanların sana yaklaşımını nasıl yorumlarsın?
5. En son ne zaman ağladın hatırlıyor musun?
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6. Biri seni övdüğünde nasıl hissediyorsun?
7. Ailenden öğrendiğin en güçlü duygu hangisi?
8. Hatalarınla aran nasıl?
9. Sana en çok kim zarar verdi?
10. Kendine güvenini puanlar mısın?
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Sana sevilmeyeceğini düşündüren güvensizliğin!
Sana sevilmeyeceğini düşündüren özgüven eksikliğin!
Sana sevilmeyeceğini düşündüren asla anlaşılmaman!
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