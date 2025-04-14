Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setteki Davranışlarından Hikmet'in Oyun Bırakmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'a veda etti.
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2. Uzak Şehir'de Boran'ı öldüren kişinin Halis olduğuna dair şüpheler arttı.
3. Ahmet Mümtaz Taylan'ın set işçilerine kötü davrandığı iddia edilmişti.
4. Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
5. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.
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6. Feyza Civelek'in takipçisine yorumu gündem oldu.
7. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet, oyunu bıraktı.
8. Ece Erken, Evrim Alasya'nın açıklamasının ardından yapımcıya seslendi.
9. Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan ilk isim belli oldu.
10. Aybüke Pusat'ın rol aldığı son bölümde Teşkilat'ın reytingleri düştü.
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11. Derin Talu Survivor itirafıyla gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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