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Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setteki Davranışlarından Hikmet'in Oyun Bırakmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setteki Davranışlarından Hikmet'in Oyun Bırakmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2025 - 01:19

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

14 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'a veda etti.

1. Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'a veda etti.

Kızıl Goncalar'da büyük finale iki hafta kaldı. Büyük bir ilgiyle izlenen dizide kalp krizi geçiren Levent hayatını kaybetti.

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2. Uzak Şehir'de Boran'ı öldüren kişinin Halis olduğuna dair şüpheler arttı.

2. Uzak Şehir'de Boran'ı öldüren kişinin Halis olduğuna dair şüpheler arttı.

Alya'nın annesi Fikriye'nin birlikte olduğu kişinin Halis olduğu ortaya çıktı. Halis, Alya ve Boran'ın fotoğrafını görmüştü.

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3. Ahmet Mümtaz Taylan'ın set işçilerine kötü davrandığı iddia edilmişti.

3. Ahmet Mümtaz Taylan'ın set işçilerine kötü davrandığı iddia edilmişti.

Set çalışanı Yener Yalçın, iddialara cevap verdi. Yalçın, Taylan hakkında iddia edilenlerin doğru olduğunu açıkladı.

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4. Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

4. Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Zihinsel engelli Dilek, annesinin nişanlısını kaçırdığını iddia etmişti. Anne Güldane ve nişanlısı Cuma yayına birlikte katılarak evleneceklerini açıkladı.

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5. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

5. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

Pembe'nin zehirlendiği sırada üstünde olan elbise çok konuşulmuştu. Elbisenin fiyatı belli oldu.

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6. Feyza Civelek'in takipçisine yorumu gündem oldu.

6. Feyza Civelek'in takipçisine yorumu gündem oldu.

Feyza Civelek'in, kendisine oyunculuğunun kötü olduğunu söyleyen bir takipçisinin mesajı ifşalandı. Civelek'in tavrı dikkat çekti.

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7. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet, oyunu bıraktı.

7. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet, oyunu bıraktı.

Survivor'da ilk kez yarışmacılar ödül oyunu için 1 günlüğüne Türkiye'ye getirilecek. Ancak hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet, bu karardan dolayı oyunu en başında bıraktı.

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8. Ece Erken, Evrim Alasya'nın açıklamasının ardından yapımcıya seslendi.

8. Ece Erken, Evrim Alasya'nın açıklamasının ardından yapımcıya seslendi.

Evrim Alasya, set çalışanlarına kötü davrandığı ve sette sorun çıkardığı iddialarının ardından Sibel Taşçıoğlu'nun vedasına oldukça sert bir açıklama yapmıştı. Ece Erken, konuyla ilgili yapımcıya seslendi.

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9. Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan ilk isim belli oldu.

9. Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan ilk isim belli oldu.

İsmail Balaban ve Batuhan Gökgöz yarışmada son ikiye kaldı. Ödülü kazanan ilk isim Batuhan oldu.

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10. Aybüke Pusat'ın rol aldığı son bölümde Teşkilat'ın reytingleri düştü.

10. Aybüke Pusat'ın rol aldığı son bölümde Teşkilat'ın reytingleri düştü.

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dizide Aybüke Pusat bu hafta son kez rol aldı. Pusat'ın son bölümünde reytingler bir nebze düştü.

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11. Derin Talu Survivor itirafıyla gündem oldu.

11. Derin Talu Survivor itirafıyla gündem oldu.

Hemen her paylaşımı gündem olan Derin Talu, 'Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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