Hazırladığın Kombin Kişiliğini Anlatıyor!

Senin dünyan dışarıdan görünenden çok daha geniş. Gözlerinle baktığın her şeyde farklı bir hikaye, bir anlam ya da bir güzellik arıyorsun. Hayal gücün, seni sıradanlıktan alıp çok renkli bir iç dünyaya taşıyor. Kalabalıkların içinde bile yalnız kalabilen, kendiyle zaman geçirmekten keyif alan birisin. Zihninin içinde kurduğun dünyalar, senin asıl yaşadığın yer olabilir. Sanata ya da yazıya ilgilisin; duygularını dışa vurmak için farklı yollar buluyorsun. Sessiz olabilirsin ama sessizliğin içinde fırtınalar kopar. İnsanlar seni 'dalgın', 'başka bir evrende' olarak tanımlayabilir, ama sen kendini gayet net tanıyorsun. Toplumun dayattığı kalıplara uymak gibi bir derdin yok. Senin için önemli olan, içsel bütünlük. Kim olduğunla barışık olman ve kendini geliştirmeye duyduğun istek seni özel kılıyor. Yalnızlık senin için korkulacak bir şey değil, bir şarj istasyonu gibi. Sessizliğin içinde üretir, ruhunu dinlendirirsin. Ve bu dünyada, kendi ruhunun sanatçısı olmayı başaran çok az kişi vardır.