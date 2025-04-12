Para Konusunda Ne Kadar Kaygılısın?
Para önemli tabii. Yeri geldiğinde, hepimiz para konusuyla ilgili kaygılar yaşayabiliyoruz. Bu test, para ile ilgili nasıl hissettiğini ve kaygı seviyenin ne olduğunu keşfetmene yardımcı olacak.
Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Gelecek konusunda kaygılı mısın?
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2. Lüks bir ürün almak senin için nasıl bir durumdur?
3. Riskli yatırım konusunda düşündüklerini öğrenelim!
4. Bir hisse senedinin fiyatı hızlı bir şekilde yükseliyor. Ne yaparsın?
5. Başkalarına finansal konuda tavsiye verebileceğini düşünüyor musun?
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6. İyi hissetmek için alışverişe çıktığın oluyor mu?
7. Para kaybetmek seni ne kadar etkiler? Puanla bakalım!
8. Son olarak, uzun vadeli finansal hedeflerin var mı?
0 kaygı!
%50 kaygılısın!
%75 kaygılısın!
%100 kaygılısın!
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