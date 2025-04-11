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Aybüke Pusat'ın Diziden Çıkarılmasıyla Sessizliğe Bürünen Tolga Sarıtaş'ın İlk Paylaşımı "Teşkilat" Oldu

Aybüke Pusat'ın Diziden Çıkarılmasıyla Sessizliğe Bürünen Tolga Sarıtaş'ın İlk Paylaşımı "Teşkilat" Oldu

TRT Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2025 - 21:21

Genç oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan günü yapılan boykot için Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı. Söz konusu gelişme sonrası Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan destek beklense de Sarıtaş uzun süren bir sessizliğe gömüldü. Tolga Sarıtaş, ilk paylaşımını 'Teşkilat' için yaptı.

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Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle Teşkilat dizisinden çıkarılması hala gündemde.

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle Teşkilat dizisinden çıkarılması hala gündemde.

2 Nisan günü yapılan ülke genelindeki boykot için Instagram hesabından paylaşımda bulunan Pusat, bu paylaşımı sonrasında TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın paylaşımıyla TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı. Üstelik ona destek veren ve TRT işlerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Aybüke Pusat'ın başına gelenler sonrasında pek çok meslektaşı destek olurken partneri Tolga Sarıtaş uzun süren bir sessizliğe gömülmüştü. Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozdu. Tolga Sarıtaş, Instagram hesabı üzerinden reklam yüzü olduğu bankanın reklamıyla Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını yayınladı.

İşte Tolga Sarıtaş'ın ilk paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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