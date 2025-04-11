Aybüke Pusat'ın Diziden Çıkarılmasıyla Sessizliğe Bürünen Tolga Sarıtaş'ın İlk Paylaşımı "Teşkilat" Oldu
Genç oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan günü yapılan boykot için Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı. Söz konusu gelişme sonrası Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan destek beklense de Sarıtaş uzun süren bir sessizliğe gömüldü. Tolga Sarıtaş, ilk paylaşımını 'Teşkilat' için yaptı.
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Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle Teşkilat dizisinden çıkarılması hala gündemde.
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Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu.
İşte Tolga Sarıtaş'ın ilk paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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