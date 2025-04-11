"Hastanelik Oldum": Yılmaz Morgül'den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı
Survivor 2016'da yarışan Yılmaz Morgül, Gel Konuşalım programında yıllar önce katıldığı Survivor yarışmasıyla ilgili itirafta bulundu. İşte Yılmaz Morgül'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı...
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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2016'da yarışmacı olarak karşımıza çıkmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti.
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Yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmış!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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