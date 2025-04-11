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"Hastanelik Oldum": Yılmaz Morgül'den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı

"Hastanelik Oldum": Yılmaz Morgül'den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2025 - 18:44

Survivor 2016'da yarışan Yılmaz Morgül, Gel Konuşalım programında yıllar önce katıldığı Survivor yarışmasıyla ilgili itirafta bulundu. İşte Yılmaz Morgül'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı...

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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2016'da yarışmacı olarak karşımıza çıkmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2016'da yarışmacı olarak karşımıza çıkmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti.

2016 sezonunda Ünlüler takımında yer alan ve aylarca yarışmada devam eden Yılmaz Morgül, konuk olduğu Gel Konuşalım programında Survivor hakkında itiraflarda bulundu.

Yılmaz Morgül, Acun Ilıcalı'nın kendisini ikna etmek için bağış yaptığını şu sözlerle anlattı:

''Acun Ilıcalı'ya demişler ki 'Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikana edersin getirirsin' demişler. 'Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk, dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün' demişler. Tabii ben o yüzden gittim.' 

Yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmış!

Yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmış!

Morgül, Survivor'a 2 haftalığına gitmek için anlaşıp bu sürecin epey uzadığını belirtip ayrıca kendi isteğiyle elenip yarışmaya veda ettiğini anlattı. 

'Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e ben kendi isteğimle ayrılmak istediğimi söyledim. 72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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