Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum.

Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz.

Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın..Hepinizi çok seviyorum @showtv @kizilcikserbetitv @goldfilmyapim #pembeünal 💕