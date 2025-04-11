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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2025 - 20:45

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan Sibel Taşçıoğlu, kadroya veda ediyor. Dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, Instagram hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımla set arkadaşlarına ve seyirciyle vedalaştı.

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Kızılcık Şerbeti setindeki büyük ayrılık herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti setindeki büyük ayrılık herkesi şoke etti.

Dizide 3 sezondur Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun aniden kadroya veda edeceği duyurulunca Şerbo izleyicileri hem şaşkınlık hem üzüntü yaşamıştı. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bu ayrılık için Sibel Taşçıoğlu'ndan ilk paylaşım sonunda geldi.

Instagram hesabından setten ayrıldığı anların videosunu paylaşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca duygu yüklü bir veda metni yayınladı.

Instagram hesabından setten ayrıldığı anların videosunu paylaşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca duygu yüklü bir veda metni yayınladı.

3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum.

Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz.

Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın..Hepinizi çok seviyorum @showtv @kizilcikserbetitv @goldfilmyapim #pembeünal 💕

İşte Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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