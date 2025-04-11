Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan Sibel Taşçıoğlu, kadroya veda ediyor. Dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, Instagram hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımla set arkadaşlarına ve seyirciyle vedalaştı.
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Kızılcık Şerbeti setindeki büyük ayrılık herkesi şoke etti.
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Instagram hesabından setten ayrıldığı anların videosunu paylaşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca duygu yüklü bir veda metni yayınladı.
İşte Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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