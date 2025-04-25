Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Adriana Lima
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Blake Lively
Hailey Bieber
Justin Bieber
Katy Perry
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Meghan Markle
Miley Cyrus
Nicole Scherzinger
Olivia Rodrigo
Pedro Pascal
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Scarlett Johansson
Selma Blair
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