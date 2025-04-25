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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 00:22

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Adriana Lima

Adriana Lima

Blake Lively

Blake Lively

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

Katy Perry

Katy Perry
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Meghan Markle

Meghan Markle

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Pedro Pascal

Pedro Pascal
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Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Selma Blair

Selma Blair
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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