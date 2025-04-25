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24-25 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

24-25 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 00:31

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Yavuz Çetin, Hayata Gözlerini Yumdu

Yavuz Çetin, Hayata Gözlerini Yumdu

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino, Adını Sen Koy, Kaybolan Yıllar ve İki Dünya arasında gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Yavuz Çetin'in 65 yaşında hayatını kaybetti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Ece Seçkin, 23 Nisan Depremine Uykuda Yakalandı

Ece Seçkin, 23 Nisan Depremine Uykuda Yakalandı

Depremle büyük bir şok yaşayan Seçkin, yıllardır biriktirdiği ödüllerinin cam vitrinde tuzla buz olduğunu ve yaşadığı üzücü anları sevenleriyle paylaştı.

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Mahsun Kırmızıgül, Hastanelik Oldu

Mahsun Kırmızıgül, Hastanelik Oldu

Önce annesini ardından üvey annesini, kısa süre sonra da çok yakın dostlarını kaybeden Kırmızıgül, yaşadığı ağır kayıpların ardından bu yükü taşıyamadı, hastanelik oldu.

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Güzel Mankenin Aşkların En Güzelini Londra'da Yaşadığı İddia Edildi

Güzel Mankenin Aşkların En Güzelini Londra'da Yaşadığı İddia Edildi

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın iddiasına göre, aşkını doyasıya yaşamak isteyen Didem Soydan, soluğu Londra'da aldı.

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Tarkan, Annesinin Ölümüyle İlgili İlk Kez Paylaşım Yaptı

Tarkan, Annesinin Ölümüyle İlgili İlk Kez Paylaşım Yaptı

Tarkan’ın annesine duygusal vedası yüreklerimizi burktu.

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Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarına Öyle Bir Tepki Verdi ki...

Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarına Öyle Bir Tepki Verdi ki...

İlk yalanlama Okan Buruk'tan gelmişti. Aynı soru, muhabirler tarafından görüntülenen Afra Saraçoğlu'na iletildiğindeyse ortalık gerim gerim gerildi. Saraçoğlu, içindeki tüm siniri adeta ortalığa saçtı.

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Espresso Lab Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli, İsteğini Sosyal Medyasında Paylaştı

Espresso Lab Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli, İsteğini Sosyal Medyasında Paylaştı

Anlaşılmak için zaman istemesi ise tepkileri daha da üzerine çekmesine sebep oldu. Ünlü isimler, Vidinli'yi teker teker takipçi listelerinden sildi.

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Ünlü Astrologdan Deprem Öncesinde Uyarı Aldığını Paylaştı!

Ünlü Astrologdan Deprem Öncesinde Uyarı Aldığını Paylaştı!

Anıl Altan, Astrolog Can Aydoğmuş'tan gelen ikazı sosyal medyasından paylaştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Memişoğlu'nun 'Aile' Tanımına Sert Çıkış

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Memişoğlu'nun 'Aile' Tanımına Sert Çıkış

Toplumu ilgilendiren güncel olaylara yorumunu içinde tutmaktansa sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar yoluyla dile getiren Oğuzhan Uğur, Sağlık Bakanı'nın 'aile' açıklamasına  “Koskoca bakanların, ülke meselelerini tüm gün kahvede okey oynayan dayılar gibi yorumlaması kanımı donduruyor” çıkışı dikkat çekti.

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Konser Esnasında Hayranı Sahneye Öyle Bir Atladı ki...

Konser Esnasında Hayranı Sahneye Öyle Bir Atladı ki...

Aleyna Tilki, korku dolu anlar yaşadı.

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İrem Derici, Tam da Gerçek Aşkı Buldu Dedirtirken, Ayrılık Sinyalleri Verdi

İrem Derici, Tam da Gerçek Aşkı Buldu Dedirtirken, Ayrılık Sinyalleri Verdi

Ardı ardına İrem Derici'den gelen iki hamle dikkat çekti. Melih Kunukçu ile ayrılmış olabilecekleri iddialarını güçlendirdi.

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DanlaCast'in Yeni Bölümünde Mert Vidinli Olacak mı?

DanlaCast'in Yeni Bölümünde Mert Vidinli Olacak mı?

Danla Bilic, meraklı takipçisinin Mert Vidinli sorusunu yanıtlayarak, yeni bölüm ile ilgili net bir cevap verdi.

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Aşkolog Dilara Arıkanlı Dünyaevine Girdi!

Aşkolog Dilara Arıkanlı Dünyaevine Girdi!

Geçtiğimiz sene Melih Koçarslan'dan evlilik teklifi alan Arıkanlı, takipçilerine sürpriz yaparak evlendiğini duyurdu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Astrolog Dinçer Güner ve Elçin Sangu, Tarot Kartları Yüzünden Atıştı!

Astrolog Dinçer Güner ve Elçin Sangu, Tarot Kartları Yüzünden Atıştı!

Elçin Sangu'nun rol aldığı tarot kartlarıyla astrolojinin özdeşleştirildiği tanıtım filmine Dinçer Güner'den sert yorum gelince Sangu, kayıtsız kalamadı.

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Derin Talu'nun Yeni İmtihanı "Müşkülpesent" Oldu!

Derin Talu'nun Yeni İmtihanı "Müşkülpesent" Oldu!

Derin Talu ve Defne Samyeli'den yeni bir telaffuz videosu geldi. Samyeli, bu sefer kızını epey zorladı!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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