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Kurtlar Vadisi, Kolpaçino ve Adını Sen Koy Gibi Yapımlarda Rol Alan Usta Oyuncu Yavuz Çetin Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino ve Adını Sen Koy Gibi Yapımlarda Rol Alan Usta Oyuncu Yavuz Çetin Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2025 - 13:26

Sanat camiasından bir acı haber daha geldi. Kurtlar Vadisi, Kolpaçino, Adını Sen Koy, Kaybolan Yıllar ve İki Dünya arasında gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Yavuz Çetin'in 65 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Çetin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Usta oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.

Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alan oyuncu Yavuz Çetin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 

65 yaşındaki oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yavuz Çetin'in rol aldığı dizi ve filmler

Yavuz Çetin'in rol aldığı dizi ve filmler

2012-2015 yılları arasında 4 sezon boyunca rol aldığı 'İki Dünya Arasında' dizisindeki Osman Demir karakteriyle tanınırlığı geniş kitlelere ulaşan Yavuz Çetin, son olarak 'Adını Sen Koy' dizisinde Hilmi Yılmaz karakteriyle ekranlara gelmişti. Çetin daha önce, 'Siccin' serisi, 'Pars: Kiraz Operasyonu', 'Kolpaçino', 'Kurtlar Vadisi', 'Kaybolan Yıllar' gibi yapımlarda rol almıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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