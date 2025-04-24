Kurtlar Vadisi, Kolpaçino ve Adını Sen Koy Gibi Yapımlarda Rol Alan Usta Oyuncu Yavuz Çetin Hayatını Kaybetti
Sanat camiasından bir acı haber daha geldi. Kurtlar Vadisi, Kolpaçino, Adını Sen Koy, Kaybolan Yıllar ve İki Dünya arasında gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Yavuz Çetin'in 65 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Çetin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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Usta oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.
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Yavuz Çetin'in rol aldığı dizi ve filmler
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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