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Türkçe Kelimeleri Doğru Telaffuz Edemeyişiyle Gündem Olan Derin Talu'ya Defne Samyeli'den Zorlu İmtihan!

Türkçe Kelimeleri Doğru Telaffuz Edemeyişiyle Gündem Olan Derin Talu'ya Defne Samyeli'den Zorlu İmtihan!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 21:14

Son günlerde TikTok'un sevilen yüzü haline gelen Derin Talu, annesi Defne Samyeli ile çektiği videolara bir yenisini ekledi. 

Samyeli sordu, Talu cevapladı. Ama sorular bu sefer epey zorlayıcıydı! E haliyle, Talu'nun yanıtları izleyenleri gülümsetecek cinsten oldu.

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TikTok'un en eğlenceli yüzlerinden biri haline gelen Derin Talu'nun popülaritesi her geçen gün giderek artıyor, belki fark etmişsinizdir.

TikTok'un en eğlenceli yüzlerinden biri haline gelen Derin Talu'nun popülaritesi her geçen gün giderek artıyor, belki fark etmişsinizdir.

Geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Derin Talu, konuşma tarzı, hayat hakkında yaptığı bazı yorumlar ve Espresso Lab boykotu hakkındaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 'Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım' ifadesiyle sosyal medyanın diline düşen Talu, 'matchaa' telaffuzu ve anne kelimesini açık 'a' ile söylemesinden ötürü de epey eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Nitekim kendisine epey sempati duyan TikTok kullanıcı kitlesi ise kendisine kelimelerin doğru söyleniş biçimini anlatmaya çalışmıştı. Bazı kullanıcılar, konuşma tarzını eleştirirken, annesi Defne Samyeli ise bu eleştirilere karşı çıkarak kızının konuşma tarzını savunmuştu.

Annesi Defne Samyeli ile çektiği videolara bir yenisini ekleyen Derin Talu, bu sefer zorlu Türkçe kelimelerle baş başa kaldı.

Annesi Defne Samyeli ile çektiği videolara bir yenisini ekleyen Derin Talu, bu sefer zorlu Türkçe kelimelerle baş başa kaldı.

'Müşkülpesent, bilmukabele, mütemadiyen' gibi kelimeleri annesi söyledi, o da tekrar etmeye çalıştı. Tüm bunlar olurken, Derin Talu'nun kelimeler hakkındaki yorumları annesi Defne Samyeli'yi adeta kırdı geçirdi. 

Samyeli, 'ben şimdi sana tuzak soruyorum, bunlar çok kullanılan kelimeler değil.' diye de ekledi, kızının içini bir nebze olsun rahatlatmayı başardı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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