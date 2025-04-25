Türkçe Kelimeleri Doğru Telaffuz Edemeyişiyle Gündem Olan Derin Talu'ya Defne Samyeli'den Zorlu İmtihan!

Geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Derin Talu, konuşma tarzı, hayat hakkında yaptığı bazı yorumlar ve Espresso Lab boykotu hakkındaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 'Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım' ifadesiyle sosyal medyanın diline düşen Talu, 'matchaa' telaffuzu ve anne kelimesini açık 'a' ile söylemesinden ötürü de epey eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Nitekim kendisine epey sempati duyan TikTok kullanıcı kitlesi ise kendisine kelimelerin doğru söyleniş biçimini anlatmaya çalışmıştı. Bazı kullanıcılar, konuşma tarzını eleştirirken, annesi Defne Samyeli ise bu eleştirilere karşı çıkarak kızının konuşma tarzını savunmuştu.