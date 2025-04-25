Türkçe Kelimeleri Doğru Telaffuz Edemeyişiyle Gündem Olan Derin Talu'ya Defne Samyeli'den Zorlu İmtihan!
Son günlerde TikTok'un sevilen yüzü haline gelen Derin Talu, annesi Defne Samyeli ile çektiği videolara bir yenisini ekledi.
Samyeli sordu, Talu cevapladı. Ama sorular bu sefer epey zorlayıcıydı! E haliyle, Talu'nun yanıtları izleyenleri gülümsetecek cinsten oldu.
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TikTok'un en eğlenceli yüzlerinden biri haline gelen Derin Talu'nun popülaritesi her geçen gün giderek artıyor, belki fark etmişsinizdir.
Annesi Defne Samyeli ile çektiği videolara bir yenisini ekleyen Derin Talu, bu sefer zorlu Türkçe kelimelerle baş başa kaldı.
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