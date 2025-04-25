Astrolog Dinçer Güner ve Elçin Sangu Birbirine Girdi: Tanıtım Videosundaki Tarot Kartları Ortalığı Karıştırdı
Elçin Sangu’nun yeni programının tanıtımına Astrolog Dinçer Güner'in yorumu ve tarot kartlarıyla yapılan tanıtıma tepki göstermesi X'in gündemine kısa sürede oturdu. Elçin Sangu yapılan yorumların ardından verdiği cevaplarla konu bir hayli uzadı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Elçin Sangu, Türk televizyon dünyasında en çok sevilen ve takip edilen isimlerden biri bildiğiniz gibi. Kendisinin gündem hakkındaki çıkışları da ayrı olay oluyor.
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Elçin Sangu'nun sunduğu Elçin Sangu ile 101 programının ilk tanıtım filmi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve büyük ilgi gördü.
Astrolog Dinçer Güner'in tepkisine birlikte bakalım!
Bu eleştiriler karşısında Elçin Sangu, "Bu kadar katı ve dogmatik olmamak lazım diye düşünüyorum." diyerek yanıt verdi.
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Astrolog Dinçer Güner ise Elçin Sangu’nun yanıtına karşılık, "Programın yüzü sizsiniz, ama bu tanıtımda yapılan hata algı yaratıyor," diyerek eleştirilerini sürdürdü.
Sangu'nun son sözleri ise böyleydi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Astrolog sondaki log dan dolayı kendini bilim adamı sanıyor. Astrofizik değil kardeş, astroloji. Cehaletin, bakla falının dibi.