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Astrolog Dinçer Güner ve Elçin Sangu Birbirine Girdi: Tanıtım Videosundaki Tarot Kartları Ortalığı Karıştırdı

Astrolog Dinçer Güner ve Elçin Sangu Birbirine Girdi: Tanıtım Videosundaki Tarot Kartları Ortalığı Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2025 - 20:28 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 20:41

Elçin Sangu’nun yeni programının tanıtımına Astrolog Dinçer Güner'in yorumu ve tarot kartlarıyla yapılan tanıtıma tepki göstermesi X'in gündemine kısa sürede oturdu. Elçin Sangu yapılan yorumların ardından verdiği cevaplarla konu bir hayli uzadı.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Elçin Sangu, Türk televizyon dünyasında en çok sevilen ve takip edilen isimlerden biri bildiğiniz gibi. Kendisinin gündem hakkındaki çıkışları da ayrı olay oluyor.

Elçin Sangu, Türk televizyon dünyasında en çok sevilen ve takip edilen isimlerden biri bildiğiniz gibi. Kendisinin gündem hakkındaki çıkışları da ayrı olay oluyor.

Kiralık Aşk dizisindeki performansı ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve Çöp Adam gibi popüler projelerde de yer alan Sangu, şimdilerde Elçin Sangu ile 101 programıyla dijital bir platformda izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

 Oyunculuk kariyerinde oldukça başarılı bir noktaya ulaşan Sangu, son dönemde sunuculuk alanında da adını duyurmaya başlayacak.

Elçin Sangu'nun sunduğu Elçin Sangu ile 101 programının ilk tanıtım filmi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

Elçin Sangu'nun sunduğu Elçin Sangu ile 101 programının ilk tanıtım filmi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

Programın tanıtımında tarot kartları ile astroloji konusunun bir arada sunulması, Astrolog Dinçer Güner'ın tepkisiyle gündeme geldi. Astroloji ve tarotun asla yan yana gelmeyeceğini ve böyle bir tanıtımın mesleği küçülttüğünü ifade eden Güner ve Sangu arasındaki gerginlik bir hayli uzadı!

Gelin önce o tanıtımı birlikte izleyelim:

Astrolog Dinçer Güner'in tepkisine birlikte bakalım!

Astrolog Dinçer Güner'in tepkisine birlikte bakalım!
twitter.com

Bu eleştiriler karşısında Elçin Sangu, "Bu kadar katı ve dogmatik olmamak lazım diye düşünüyorum." diyerek yanıt verdi.

Bu eleştiriler karşısında Elçin Sangu, "Bu kadar katı ve dogmatik olmamak lazım diye düşünüyorum." diyerek yanıt verdi.
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Astrolog Dinçer Güner ise Elçin Sangu’nun yanıtına karşılık, "Programın yüzü sizsiniz, ama bu tanıtımda yapılan hata algı yaratıyor," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Astrolog Dinçer Güner ise Elçin Sangu’nun yanıtına karşılık, "Programın yüzü sizsiniz, ama bu tanıtımda yapılan hata algı yaratıyor," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Sangu'nun son sözleri ise böyleydi:

Sangu'nun son sözleri ise böyleydi:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Astrolog sondaki log dan dolayı kendini bilim adamı sanıyor. Astrofizik değil kardeş, astroloji. Cehaletin, bakla falının dibi.