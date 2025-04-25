Zayıflığıyla Dikkat Çeken Türkan Şoray'ın 25 Kilo Verdiği Öğrenildi: Kiloların Nedeni Bakın Hangi Hastalıkmış!
Yıllardır aldığı kilolarla gündeme gelen Türkan Şoray’ın son hali görenleri şaşırtmıştı. 25 kilo verdiği öğrenilen sanatçının, uzun süredir mücadele ettiği hastalığın ardından tedavi olduğu ve bu nedenle büyük bir kilo kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Türk sinemasının tartışmasız en büyük ikonlarından biri olan Türkan Şoray, sadece oyunculuğu değil, zarafeti ve duruşuyla da kuşaklar boyu hayranlıkla anılan bir isim.
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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Türkan Şoray, son yıllarda aldığı kilolar nedeniyle zaman zaman magazin gündeminde yer alıyordu.
Hande Zeyrek’in haberine göre, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, uzun yıllardır mücadele ettiği Cushing Sendromunu yenmesiyle aldığı kilolardan kurtulmuş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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