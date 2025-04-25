onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zayıflığıyla Dikkat Çeken Türkan Şoray'ın 25 Kilo Verdiği Öğrenildi: Kiloların Nedeni Bakın Hangi Hastalıkmış!

Zayıflığıyla Dikkat Çeken Türkan Şoray'ın 25 Kilo Verdiği Öğrenildi: Kiloların Nedeni Bakın Hangi Hastalıkmış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2025 - 19:08

Yıllardır aldığı kilolarla gündeme gelen Türkan Şoray’ın son hali görenleri şaşırtmıştı. 25 kilo verdiği öğrenilen sanatçının, uzun süredir mücadele ettiği hastalığın ardından tedavi olduğu ve bu nedenle büyük bir kilo kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasının tartışmasız en büyük ikonlarından biri olan Türkan Şoray, sadece oyunculuğu değil, zarafeti ve duruşuyla da kuşaklar boyu hayranlıkla anılan bir isim.

Türk sinemasının tartışmasız en büyük ikonlarından biri olan Türkan Şoray, sadece oyunculuğu değil, zarafeti ve duruşuyla da kuşaklar boyu hayranlıkla anılan bir isim.

“Sultan” lakabını boşa taşımayan usta sanatçı, 200'den fazla filmde rol aldı ve Yeşilçam'ın en parlak dönemine damgasını vurdu. Göz alıcı güzelliği, naif sesi ve oyunculuğuyla sinemaseverlerin kalbinde taht kurdu. “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Vesikalı Yarim” ve “Dila Hanım” gibi efsane yapımlarda başrol oynayan Şoray, Türk sinemasının sembol isimlerinden biri olarak bugün hâlâ ilgiyle takip ediliyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Türkan Şoray, son yıllarda aldığı kilolar nedeniyle zaman zaman magazin gündeminde yer alıyordu.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Türkan Şoray, son yıllarda aldığı kilolar nedeniyle zaman zaman magazin gündeminde yer alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde son görüntüsüyle kameralara yakalanan Türkan Şoray'ın zayıflığı dikkat çekmişti. 

Ancak Şoray'ın daha önce aldığı kiloların arkasında, ciddi bir sağlık sorunu olduğu ortaya çıktı.

Türk sinemasının sultanının son halinden sizin için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Zeyrek’in haberine göre, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, uzun yıllardır mücadele ettiği Cushing Sendromunu yenmesiyle aldığı kilolardan kurtulmuş.

Hande Zeyrek’in haberine göre, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, uzun yıllardır mücadele ettiği Cushing Sendromunu yenmesiyle aldığı kilolardan kurtulmuş.

Yıllardır bu hastalıkla mücadele eden Şoray'ın ameliyat geçirerek tamamen iyileştiği öğrenildi. Sağlığına kavuşan sanatçı, 25 kiloyu birden vererek bambaşka bir görünüme kavuştu!

Şoray’ın bu büyük değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cushing Sendromunun, vücudun fazla miktarda kortizol üretmesi sonucu kilo alımı, yüz ve karın bölgesinde yağlanma gibi etkiler yarattığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın