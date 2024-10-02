Gelecekte Kim Kadar Zengin Olacaksın?
Gelecekte Kim Kadar Zengin Olacaksın?
İlerde kim kadar zengin olacaksın?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir yatırım fırsatı ile karşılaştığında ne yaparsın?
4. Hangi tür kitapları okumayı seversin?
5. Zenginlik için en önemli şey nedir?
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6. Tatil planlarınızı nasıl yaparsın?
7. Risk almaktan ne kadar hoşlanırsın?
8. Son olarak cimri biri misin?
Sen Acun Ilıcalı kadar zengin olacaksın!
Sen Koç Ailesi kadar zengin olacaksın!
Sen Sabancı Ailesi kadar zengin olacaksın!
Sen Serdar Ortaç kadar zengin olacaksın!
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