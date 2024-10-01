Yakışıklılık Anketi: Kıvanç Tatlıtuğ Kimden Daha Yakışıklı?
Yakışıklılık Anketi: Kıvanç Tatlıtuğ Kimden Daha Yakışıklı?
Sizce Kıvanç Tatlıtuğ kimden daha yakışıklı?
Buyurun ankete;
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1. Kim daha yakışıklı?
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2. Kim daha yakışıklı?
3. Kim daha yakışıklı?
4. Kim daha yakışıklı?
5. Kim daha yakışıklı?
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6. Kim daha yakışıklı?
7. Kim daha yakışıklı?
8. Kim daha yakışıklı?
9. Kim daha yakışıklı?
10. Kim daha yakışıklı?
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