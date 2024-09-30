Öfke Testine Göre Sen Kırmızının Hangi Tonusun?
Öfke Testine Göre Sen Kırmızının Hangi Tonusun?
Öfke testine göre sen kırmızının hangi tonusun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi durum seni en çok sinirlendirir?
4. Öfkelendiğinde genellikle ne yaparsın?
5. Öfkeni ifade etmenin en iyi yolu nedir?
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6. Öfkenin hayatındaki yeri nedir?
7. Kızgın olduğunda yalnız kalmak sana iyi gelir mi?
8. En son ne zaman öfkelendin?
9. Öfkelendiğinde ağzından çıkan sözlere dikkat eder misin?
10. Son olarak kolaylıkla özür dileyebilir misin?
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Mercan kırmızısı
Kiraz kırmızısı
Kırmızı
Bordo
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