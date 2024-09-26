Tek Soruluk Beyin Testi: Beynin Hangi Hayvanın Beyni Gibi Çalışıyor?
Tek Soruluk Beyin Testi: Beynin Hangi Hayvanın Beyni Gibi Çalışıyor?
Tek soruluk beyin testi: Beynin hangi hayvanın beyni gibi çalışıyor?
Haydiiiii!
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Tarihi belli olan bir işi yetiştiremedin ve patronun sana işi sormak için geliyor. Ne yaparsın?
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Beynin bir yunus balığı gibi çalışıyor!
Beynin bir köpeğin beyni gibi çalışıyor!
Beynin bir ayının beyni gibi çalışıyor!
Beynin bir filin beyni gibi çalışıyor!
Beynin bir kuşun beyni gibi çalışıyor!
Beynin bir maymunun beyni gibi çalışıyor!
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