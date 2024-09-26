Derin Karakter Analizi Testine Göre Sen Kimsin?
Derin Karakter Analizi Testine Göre Sen Kimsin?
Derin karakter analizi testine göre sen kimsin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir görevle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
4. Bir arkadaşın sana karşı haksız bir suçlama yöneltirse, ne yaparsın?
5. Küçük bir problem yaşadığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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6. En çok hangi tür aktivitelerden zevk alırsın?
7. Elindeki işi en iyi şekilde yapmak için tüm enerjini harcar mısın?
8. Sence sen hayatının hangi dönemindesin?
9. Hayatının değişmesinden korkuyor musun?
10. Son olarak hayatında senden kim daha çok söz hakkına sahip?
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Özgürlüğüne düşkünsün ama hayatın boyunca da hep kendini sınırlandırmışsın!
Hayatında herkese çok fazla yer açmışsın bu nedenle de sana ve isteklerine yer kalmamış.
Bütün detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen ve bunları takıntı haline getiren birisin.
Sahip olduğu her şeye sıkı sıkı sarılan ve yeniliklerden korkan birisin!
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Sahip olduğu her şeye sıkı sıkı sarılan ve yeniliklerden korkan birisin!