10 soruda psikolojik korkularını ortaya çıkarıyoruz!

Senin psikolojik korkun başarısızlık! Başarısızlık korkusunun hayatında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Hedeflerine ulaşma konusunda kendine baskı yapıyor olabilirsin ve bu da seni sürekli endişeli hissettirebilir. Başarıyı çok fazla önemsemen, yeni fırsatlara adım atmanı engelleyebilir; çünkü başarısız olma ihtimali seni korkutuyor. Bu korku, genellikle kendini yetersiz hissetme ve başkaları tarafından yargılanma endişesiyle birleşir. Başarısızlık, çoğu zaman öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülse de, sen bunu bir başarısızlık olarak değerlendirebilir ve bu da motivasyonunu düşürebilir. Ancak, başarısızlık korkusunu aşmak mümkündür. Kendine daha nazik olmayı öğrenebilir ve hatalarından ders çıkararak gelişim sürecine odaklanabilirsin.