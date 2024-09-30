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10 Soruda Psikolojik Korkularını Ortaya Çıkarıyoruz!

10 Soruda Psikolojik Korkularını Ortaya Çıkarıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.09.2024 - 15:01

10 soruda psikolojik korkularını ortaya çıkarıyoruz!

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kalabalık bir ortamda kendini nasıl hissedersin?

3. Kalabalık bir ortamda kendini nasıl hissedersin?

4. Yalnız kaldığında nasıl hissediyorsun?

4. Yalnız kaldığında nasıl hissediyorsun?

5. Gelecek hakkında düşününce ne hissedersin?

5. Gelecek hakkında düşününce ne hissedersin?
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6. Karanlık seni tedirgin eder mi?

7. Kendi başarısızlıkların hakkında ne hissedersin?

7. Kendi başarısızlıkların hakkında ne hissedersin?

8. Hayatındaki değişiklikler seni rahatsız eder mi?

9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

10. Son olarak yeni insanlarla tanışırken ne hissedersin?

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Sosyal anksiyete

Senin psikolojik korkun sosyal anksiyete! Sosyal anksiyetenin hayatında önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Sosyal durumlarda huzursuz ve gergin hissetme eğilimindesin. Topluluk içinde konuşma yapmaktan veya yeni insanlarla tanışmaktan kaçınma ihtiyacı duyabilirsin. Bu korku, başkalarının seni nasıl değerlendirdiği düşüncesiyle besleniyor; bu nedenle, sosyal ortamlarda kendini savunmasız hissetmen kaçınılmaz hale geliyor. Sosyal anksiyete, kendini ifade etme ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurma yeteneğini olumsuz etkileyebilir. Günlük yaşamında seni zorlayabilir ve fırsatları kaçırmana neden olabilir. Ancak, bu korkuyla yüzleşmek ve aşmak mümkündür. Küçük adımlarla başlayarak, sosyal ortamlarda daha fazla yer alabilir ve kendine olan güvenini artırabilirsin.

Başarısızlık korkusu

Senin psikolojik korkun başarısızlık! Başarısızlık korkusunun hayatında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Hedeflerine ulaşma konusunda kendine baskı yapıyor olabilirsin ve bu da seni sürekli endişeli hissettirebilir. Başarıyı çok fazla önemsemen, yeni fırsatlara adım atmanı engelleyebilir; çünkü başarısız olma ihtimali seni korkutuyor. Bu korku, genellikle kendini yetersiz hissetme ve başkaları tarafından yargılanma endişesiyle birleşir. Başarısızlık, çoğu zaman öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülse de, sen bunu bir başarısızlık olarak değerlendirebilir ve bu da motivasyonunu düşürebilir. Ancak, başarısızlık korkusunu aşmak mümkündür. Kendine daha nazik olmayı öğrenebilir ve hatalarından ders çıkararak gelişim sürecine odaklanabilirsin.

Yalnızlık korkusu

Senin psikolojik korkun yalnızlık! Yalnızlık korkusunun hayatında derin bir etki yarattığını gösteriyor. Sosyal bağlantılar kurma konusunda zorluk çekebilir ve yalnız kalma düşüncesi seni kaygılandırabilir. Bu korku, insanlarla bir arada olma ihtiyacını artırırken, aynı zamanda onları kaybetme korkusu da yaratabilir. Yalnızlık hissi, zaman zaman sosyal ortamlarda bile kendini izole hissetmene neden olabilir. Bu durum, ilişkilerini derinleştirmekte zorluk çekmene ve gerçek duygularını ifade etmekten kaçınmana yol açabilir. Ancak yalnızlık hissinin, herkesin deneyimleyebileceği yaygın bir duygu olduğunu unutmamak önemlidir. Bu korkuyla başa çıkmanın yolları vardır. Kendine güvenmeyi öğrenebilir, yeni sosyal ortamlara adım atabilir ve insanlarla bağlantı kurmanın yollarını keşfedebilirsin.

Değersizlik korkusu

Senin psikolojik korkun değersizlik! Değersizlik korkusunun hayatında önemli bir etki yarattığını gösteriyor. Kendini yetersiz hissetme eğilimin, başarılarını sorgulamana ve başkaları tarafından nasıl değerlendirildiğin konusunda sürekli bir kaygı içinde olmana neden olabilir. Bu durum, hem kişisel hem de profesyonel yaşamında kendini ifade etmekte zorluk çekmene yol açar. Değersizlik hissi, başkalarının beklentilerini karşılamak konusunda aşırı bir baskı hissetmene ve kendi ihtiyaçlarını ihmal etmene neden olabilir. Kendini başkalarıyla karşılaştırmak, özgüvenini zedeler ve sosyal ortamlarda kendini dışlanmış hissetmene yol açabilir. Bu korkuyla başa çıkmanın yolları vardır. Kendine karşı nazik olmayı öğrenebilir ve güçlü yanlarına odaklanabilirsin. Olumlu öz-değerlendirme yapmak, başarını ve değerini yeniden keşfetmene yardımcı olabilir.

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