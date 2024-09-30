10 Soruda Psikolojik Korkularını Ortaya Çıkarıyoruz!
10 Soruda Psikolojik Korkularını Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruda psikolojik korkularını ortaya çıkarıyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kalabalık bir ortamda kendini nasıl hissedersin?
4. Yalnız kaldığında nasıl hissediyorsun?
5. Gelecek hakkında düşününce ne hissedersin?
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6. Karanlık seni tedirgin eder mi?
7. Kendi başarısızlıkların hakkında ne hissedersin?
8. Hayatındaki değişiklikler seni rahatsız eder mi?
9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
10. Son olarak yeni insanlarla tanışırken ne hissedersin?
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Sosyal anksiyete
Başarısızlık korkusu
Yalnızlık korkusu
Değersizlik korkusu
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