Evet/Hayır Testine Göre Ondan Nefret Ediyor musun?
Evet/Hayır Testine Göre Ondan Nefret Ediyor musun?
Evet hayır testine göre sen ondan nefret ediyor musun?
Haydi teste!
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1. Onu özlüyor musun?
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2. Onu düşündüğünde negatif duygular mı hissediyorsun?
3. Onunla geçirdiğin zamanları hatırlamak istemiyor musun?
4. Onunla birlikteliğini düşünürken hep güzel anılar mı aklına geliyor?
5. Sosyal medyadan onu stalklıyor musun?
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6. Durup dururken onunla ilgili bir şey aklına gelince öfkeleniyor musun?
7. Onun yanındayken sen başka biri oluyor musun veya oluyor muydun?
8. Onun üzmek istiyor musun?
9. Onunla konuşmaya ihtiyacın var mı?
10. Son olarak onu merak ediyor musun?
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Sen ondan nefret ediyorsun!
Sen ondan nefret etmiyorsun!
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