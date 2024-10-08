Psikolojin yüzde kaç kötülük barındırıyor?

Senin psikolojin %10 kötülük içeriyor! İçindeki o karanlık kısım, belki de farkında olmadan bazen gün yüzüne çıkıyor olabilir. Kimi zaman bir arkadaşına patavatsızca söylenen bir söz, kimi zaman trafikte bir yabancıya karşı gösterilen sabırsızlık... İşte tüm bu davranışlar, aslında psikolojik yapının o %10'luk karanlık kısmının dışa vurumları olabilir. Ama sakın endişe etme! Bu durum, aslında her bireyin psikolojik yapısının bir parçasıdır ve tamamen normaldir. Önemli olan, bu kötülük oranını kontrol altında tutabilmek ve onunla başa çıkabilmektir. Unutmayın, içimizdeki kötülük oranı ne kadar düşük olursa, hayata karşı daha pozitif ve mutlu olma şansımız o kadar yüksek olur. Dolayısıyla, belki de bugünden itibaren içimizdeki o %10'luk karanlık kısmı biraz daha aydınlatmaya, kötülüğün yerini sevgi ve anlayışa bırakmayı düşünebilirsin. Sonuçta, hayatın tadını çıkarmanın en iyi yolu, içimizdeki kötülüğü değil, iyiliği beslemektir.