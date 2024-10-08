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Psikolojin Yüzde Kaç Kötülük Barındırıyor?

Psikolojin Yüzde Kaç Kötülük Barındırıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.10.2024 - 16:01

Psikolojin yüzde kaç kötülük barındırıyor?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İnsanlara karşı genel yaklaşımın nasıl?

3. İnsanlara karşı genel yaklaşımın nasıl?

4. Kendini stresli bir durumda nasıl hissediyorsun?

4. Kendini stresli bir durumda nasıl hissediyorsun?

5. Başkalarının hatalarına nasıl tepki verirsin?

5. Başkalarının hatalarına nasıl tepki verirsin?
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6. İnsanların seninle aynı fikirde olmaması seni nasıl etkiler?

6. İnsanların seninle aynı fikirde olmaması seni nasıl etkiler?

7. Kendini başkalarına nasıl ifade edersin?

8. Son olarak çevrendeki insanlara yardım etme isteğin nedir?

Senin psikolojin %10 kötülük içeriyor!

Senin psikolojin %10 kötülük içeriyor! İçindeki o karanlık kısım, belki de farkında olmadan bazen gün yüzüne çıkıyor olabilir. Kimi zaman bir arkadaşına patavatsızca söylenen bir söz, kimi zaman trafikte bir yabancıya karşı gösterilen sabırsızlık... İşte tüm bu davranışlar, aslında psikolojik yapının o %10'luk karanlık kısmının dışa vurumları olabilir. Ama sakın endişe etme! Bu durum, aslında her bireyin psikolojik yapısının bir parçasıdır ve tamamen normaldir. Önemli olan, bu kötülük oranını kontrol altında tutabilmek ve onunla başa çıkabilmektir. Unutmayın, içimizdeki kötülük oranı ne kadar düşük olursa, hayata karşı daha pozitif ve mutlu olma şansımız o kadar yüksek olur. Dolayısıyla, belki de bugünden itibaren içimizdeki o %10'luk karanlık kısmı biraz daha aydınlatmaya, kötülüğün yerini sevgi ve anlayışa bırakmayı düşünebilirsin. Sonuçta, hayatın tadını çıkarmanın en iyi yolu, içimizdeki kötülüğü değil, iyiliği beslemektir.

Senin psikolojin %30 kötülük içeriyor!

Senin psikolojin %30 kötülük içeriyor! Her insanın içinde belirli oranlarda kötülük barındırır ve bu durum, insanın doğasının bir parçasıdır. Bu kötülük oranı, kişinin karakterini, davranışlarını ve hatta hayata bakış açısını belirleyebilir. Ancak unutmayın, bu kötülük oranı her zaman sabit değildir. Yaşadığınız deneyimler, çevreniz ve hatta ruh haliniz bile bu oranı etkileyebilir. Kısacası, psikolojinizin yüzde 30'unun kötülük içeriyor olması, sizi kötü bir insan yapmaz. Tam aksine, bu durum sizin de bir insan olduğunuzu, duygularınızın ve düşüncelerinizin de olduğunu gösterir. Unutmayın, önemli olan bu kötülük oranını kontrol altında tutabilmek ve daima iyilik için kullanabilmektir.

Senin psikolojin %70 kötülük içeriyor!

Senin psikolojin %70 kötülük içeriyor! Bu, içinde barındırdığın olumsuz düşüncelerin, derinlerde gizli kalmış önyargıların ve belki de geçmişte yaşadıklarınla şekillenen karanlık yanlarınla ilgili. Bazen kendimizi farkında olmadan bu olumsuzluklara kaptırabiliriz; kıskançlık, nefret ya da başkalarını küçümseme gibi hisler, iç dünyamızda yer edinebilir. Belki de yaşadığın deneyimler, seni korumak için bu duyguları beslemene neden oldu. Ancak, bu durum sağlıklı bir zihin yapısı oluşturmaz. Kötülükle beslenen bir psikoloji, yalnızca kendine değil, çevrendekilere de zarar verebilir. İyileşmek ve daha dengeli bir zihinsel durum elde etmek için bu karanlık yanlarla yüzleşmek ve onlarla barışmak önemlidir. Kendini anlama yolculuğun, daha aydınlık bir iç dünya yaratmanın ilk adımıdır.

Senin psikolojin %90 kötülük içeriyor!

Senin psikolojin %90 kötülük içeriyor! Bu durum, içsel çatışmaların ve olumsuz duyguların derin birikimiyle şekillenmiş olabilir. Kendine yönelttiğin eleştiriler, başkalarına karşı duyduğun öfke ya da hayal kırıklıkları, zihninde karanlık bir alan yaratabilir. Belki de geçmişte yaşadıkların, bu olumsuz duyguların kökenini oluşturuyor; ihanet, hayal kırıklığı ya da haksızlıklar, ruh halini etkileyen büyük etkenler haline gelmiş olabilir. Kötülük, yalnızca başkalarına zarar vermekle kalmaz; kendine de büyük zararlar verebilir. Sürekli bir kin ya da nefret beslemek, ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyerek içsel huzursuzluğa yol açar. Bu durum, ilişkilerini zedeler ve yalnız hissetmene neden olur. Kötülüğün ağırlığından kurtulmak için, bu karanlık hislerle yüzleşmek ve onları anlama çabası içine girmek gerekiyor.

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