Psikolojin Yüzde Kaç Kötülük Barındırıyor?
Psikolojin Yüzde Kaç Kötülük Barındırıyor?
Psikolojin yüzde kaç kötülük barındırıyor?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İnsanlara karşı genel yaklaşımın nasıl?
4. Kendini stresli bir durumda nasıl hissediyorsun?
5. Başkalarının hatalarına nasıl tepki verirsin?
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6. İnsanların seninle aynı fikirde olmaması seni nasıl etkiler?
7. Kendini başkalarına nasıl ifade edersin?
8. Son olarak çevrendeki insanlara yardım etme isteğin nedir?
Senin psikolojin %10 kötülük içeriyor!
Senin psikolojin %30 kötülük içeriyor!
Senin psikolojin %70 kötülük içeriyor!
Senin psikolojin %90 kötülük içeriyor!
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