Bilinçaltındaki Hangi Duygu Seni Tetikliyor?
Bilinçaltındaki Hangi Duygu Seni Tetikliyor?
Bilinçaltındaki hangi duygu seni tetikliyor?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir toplantıda fikrini ifade etmekte zorlandığında ne hissediyorsun?
4. Geçmişteki bir hatanı düşündüğünde hangi duygular aklına geliyor?
5. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl hissediyorsun?
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6. Sorunlarını başkalarıyla paylaşmakta zorlanıyor musun?
7. Biri seni eleştirdiğinde ne tepkiler veriyorsun?
8. Son olarak yalnız kalmaktan korkuyor musun?
Öfke
Endişe
Başarısızlık
Yalnızlık
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Öfke duygusu