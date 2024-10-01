Önceki Hayatında Hangi Mısır Kraliçesiydin?
Önceki Hayatında Hangi Mısır Kraliçesiydin?
Önceki hayatında hangi mısır kraliçesiydin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi tatlıyı tercih edersin?
4. En çok hangi aktiviteden keyif alırsın?
5. Hangi renk senin için en anlamlı?
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6. Hangi liderlik tarzını benimsersin?
7. Hangi tür kitapları okumayı tercih edersin?
8. Aile senin için her şeyden önemli midir?
9. Peki insanlar seni neden seviyor?
10. Son olarak kararlarını nasıl alırsın?
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Cleopatra
Nefertiti
Hatshepsut
Tiye
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